Сі Цзіньпін вважає себе "володарем світу"

Примирення під китайською егідою Ірану з Саудівською Аравією – його величезний успіх, який докорінно змінює весь близькосхідний розклад.

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Ізраїль може ефективно відповісти (і обов'язково відповість) лише оперативним знищенням під корінь іранського ядерного проєкту.

Щодо другого васала, то Сі планує або добитися для Владіміра Путіна у війні з Україною "почесної нічиєї", яка дозволить тому залишитися при владі. Або, у разі категоричної відмови України (неминучої, але він про це ще не знає), розпочати великі постачання зброї Росії.

Саме таким рішенням і погрожував учора, 16 березня, під час своєї "миротворчої місії" міністр закордонних справ Китаю своєму українському колезі, лицемірно нарікаючи на небезпеку ескалації конфлікту.

Хто може всіх врятувати

Україна та її західні союзники можуть відповісти (і обов'язково дадуть відповідь) на цей виклик лише беззастережною перемогою над армією агресора на полі бою під час весняного контрнаступу.

Востаннє загроза для людства такого масштабу могла виникнути на рубежі 1940 – 1941 років. Тоді міг відбутися військовий союз трьох фашистських держав – Німеччини, СРСР та Японії. Тоді пронесло.

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Водночас сьогодні у нас є Україна та Ізраїль, які здатні не лише розтрощити двох китайських васалів, а й поховати тим самим у зародку зовнішньополітичний задум свіжоспеченого "володаря світу". Без них сучасний Захід був би просто приречений.