Імітація реальності як стиль життя Путіна

Можливо, Путін у такий спосіб говорить, що нічого, що є санкції на нафту, нічого, що втратили ринок газу Європи, адже є ріпа. Мовляв, будемо цю ріпу продавати. На Заході немає чого їсти. Скоро організуємо РіпаПром, 51% акцій якого запишемо на бабусю Кабаєвої, і будемо експортувати.

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Заради чого? Єдина думка – імітація нормальності. Імітація ситуації, де нічого не відбувається. Все йде по плану. А дефіцит бюджету – не дивіться туди. Он, в Європі нема чого їсти.

Росіяни збили американський безпілотник. Цілі два літаки Су поливали його пальним, поки не зачепили пропелер через свою незграбність і збили. І щоб що? Імітація сили. "Дерзкий в подворотне" – улюблена гра Путіна. Він знає, що ніхто нічого не буде робити через такий інцидент, ніхто не піде на ескалацію через безпілотник, а значить можна всім показати, що ти страшний, сильний і нічого не боїшся.

Він таки знайшов, де вдарити це "підступне" НАТО. Тепер показує всім нібито потопив біля Криму авіаносець. Як моська, що лає на слона. А потім хвалиться, яка вона сильна і страшна. Адже всі бачили, що вона лаяла і їй за це нічого не було.

Росія – країна постійної імітації. Країна, яка імітує велич, плутаючи її з великою територією. Країна, що імітує стабільність, плутаючи її зі скочуванням в маразм. Країна, що імітує боротьбу за свободу, плутаючи це з фашизмом. Але чи працює та імітація?

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Кремлю вдається змусити людей повірити у вигадки

От, до речі, працює. Як з російським суспільством, так і, наприклад, з Глобальним Півднем і з деякими чутливими до російської пропаганди громадянами країн ЄС, які впевнені, що ціни в магазині зростають через санкції, а не через надруковані трильйони доларів і євро.

Російське суспільство поводить себе як бюргери з Мюнхена десь у 1938 році. "А що війна? Війна це погано, але ж у нас немає вибору. Якби не ми, то ці рептилоїди напали б на нас першими. Ці українці (євреї) просто отримують, що заслужили. Будемо трохи біднішими, але життя триває, війна – це нормально, так завжди жило людство". Вони реально "хавають" цю історію, ховаючись за офіційною пропагандою від божевілля.

Глобальний Південь вірить у російську силу. От в Індії переконані, що Росія під час війни стала тільки сильнішою. Та що там та Індія – от українці змагаються один з одним у тому, хто придумає більш принизливий термін для НАТО, яке, чомусь, не починає третю світову через безпілотник. Тому значить Путін буде продовжувати ігноруючи реальність, бо йому дозволяють ігнорувати.

Це як економіка напередодні кризи. Коли всі вдають, що нічого не відбувається. Навіть, якщо всі сигнали говорять, що свято не може тривати вічно. Але ж ніхто не прийде і не скаже банкіру з Кремнієвої долини, що треба думати про ризики в той момент, коли всі думають про прибутки.

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Значить ніхто не зупинить Путіна на його шляху самознищення. Він сам запустив цей процес. Можемо тільки сподіватися, що страх перед ним буде настільки сильний, що він разом із собою знищить Росію, і ніхто не наважиться створити заколот, щоб розвернути той корабель.