Це своєю чергою також впливає і на структуру ринку праці. Тож, з'ясуймо, які спеціалісти потрібні впродовж війни та у яких регіонах України найвищі зарплати.

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Ринок праці поступово відновлюється

Ринок праці в Україні гостро відчуває наслідки війни, але поступово відновлюється. Сьогодні кількість безробітних ще досить велика. За даними Мінекономіки, таких осіб є 2,6 мільйона. Однак за прогнозом Національного Банку України, упродовж цього та наступного року ситуація буде покращуватися завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності. Очікується, що у 2024 році рівень безробіття зменшиться до 20%, а у 2025 році – до 17,6%.

Тенденцію поступового відновлення бачимо і ми на OLX Робота. Так, з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні кількість вакансій на платформі зросла у 2 рази.

Хто потрібен роботодавцям

Від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні роботодавці найактивніше шукають працівників у сфері логістики, торгівлі та виробництва. За даними нашої платформи, лідером за кількістю пропозицій роботи були водії із середньою зарплатою 21,5 тисячі гривень. Не менш затребуваними є продавці, в середньому таким спеціалістам пропонують 10,6 тисячі гривень. Також не відстають за кількістю вакансій швачки/кравці та різнороби. За таку роботу роботодавці готові платити по 14,5 та 10,5 тисяч гривень відповідно.

Зазначу, що попри війну рівень зарплат дещо виріс майже в усіх найзатребуваніших спеціалістів робітничих професій порівняно з 2021 роком – роком пандемії.



Найпопулярніші вакансії в Україні / Таблиця OLX Робота

Яку роботу шукають українці впродовж війни

Упродовж війни попит від пошукачів роботи був дуже подібним на пропозиції від роботодавців. За нашими даними, користувачі теж найбільше цікавилися вакансіями у сфері логістики, торгівлі та ще й будівництва. Зокрема, найбільше відгукувались, а отже і найбільша конкуренція на таких пропозиціях роботи:

продавець;

водій;

різнороб;

охоронець;

вантажник;

будівельник;

бариста;

прибиральник;

кухар;

кур'єр.

В яких регіонах України платять найбільше

В Україні наразі зареєстровано 4,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), однак їх реальна кількість становить майже 7 мільйона, про це говорять в Мінреінтеграції. Найбільше переселенців проживає у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. А от найменше ВПО офіційно реєструються наразі на Заході України. Хочу зазначити, що така тенденція "неоднорідності" прослідковується як у попиті, так і в рівні зарплат на вакансії по регіонах України.

За даними нашої аналітики, впродовж війни найвищі середні зарплати були у Тернопільській (в середньому 23,5 тисячі гривень), Волинській (21,5 тисячі гривень), Закарпатській (21 тисяча гривень), Рівненській (21 тисяча гривень) та Львівській (19,5 тисячі гривень) областях.

Додам, що в цих областях здебільшого найвища заробітна плата була на вакансіях водіїв та будівельників.

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Середня заробітна плата по Україні у робітничих сферах у 2022

За даними комітету ВРУ з питань фінансів, середня заробітна плата в Україні за 2022 рік зросла на 6%. Тенденцію до зростання бачимо і на нашій платформі. В середньому по всім категоріям спостерігається підвищення заробітної плати порівняно з роком пандемії (2021 рік). Наприклад, у сфері логістики в середньому зарплати зросли на 20%, у виробничій сфері на 10%, а у роздрібній торгівлі на 25%, а саме:

СТО / автомийки: 32 000 гривень;

кол-центри / телекомунікації: 21 000 гривень;

логістика / склад / доставка: 20 500 гривень;

будівництво / облицювальні роботи: 18 000 гривень;

виробництво / робітничі спеціальності: 15 000 гривень;

роздрібна торгівля / продажі / закупки: 14 500 гривень;

Трансформація ринку праці в умовах війни

То що ж відбулось із ринком праці під час війни? Зменшення кількості робочих місць. Війна призвела до зменшення обсягу виробництва і скорочення діяльності підприємств чи навіть повного їх руйнування. Це спричинило значне зменшення кількості робочих місць і як наслідок – стрімке збільшення безробіття. Особливо в перші місяці повномасштабного вторгнення.

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Однак попри війну загальна структура ринку праці не зазнала критичних змін. Зокрема, ми завжди спостерігали підвищений попит на водіїв, продавців, працівників виробництв. Так було і в мирні часи, і під час усіх криз. Адже саме спеціалісти роздрібної торгівлі (в першу чергу продовольчої сфери), логістики, виробництв – це ті, хто стоять в основі життєзабезпечувальних функцій населення. Потреба в них не спиняється навіть в найкризовіші часи.

Проте певні зміни все ж відбулись. У зв'язку з війною спостерігається збільшення попиту на деякі професії, пов'язані з безпекою та обороною країни. Наприклад, на військових лікарів, інженерів, санітарів, психологів тощо. Потрібними є кухарі та швачки – спеціалісти, чия праця має попит як в цивільному, так і в військовому секторах.

Які спеціалісти будуть потрібні у майбутньому

Очікується збільшений попит на фахівців у сфері реконструкції, відновлення будівель та інфраструктури, а також на медичних та соціальних працівників, які допомагають жертвам війни.

Війна безумовно впливає на рівень заробітної плати. Хоч номінально зарплата поступово збільшується, очікується, що чим далі, тим не одноріднішими будуть зміни заробітної плати в різних секторах економіки.

Наприклад, збільшення попиту на певні професії може призвести до збільшення зарплат для цих фахівців, тоді як в інших секторах, що постраждали від війни, спостерігатиметься зниження, або стагнація зарплат.

Розвиток гуманітарного сектору. Робота в гуманітарному секторі, такому як благодійність, волонтерство, соціальна допомога, психологічна підтримка та інше. Наразі ці напрямки тримаються завдяки силі та духу небайдужих українців, або іноземних донорів. Проте враховуючи жахливі наслідки війни, з якими ми вже стикнулися, є розуміння, що праця в цих сферах ще тривалий час буде потрібною. Сподіваюсь, вона набуде потужної підтримки та достойної оплати залученим працівникам, адже саме вони допомагають полегшити соціальні наслідки війни.