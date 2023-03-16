Поки що не Путін

Майбутні провадження будуть дотичні до двох епізодів:

депортація дітей з України до Росії або їх незаконне переміщення на тимчасово окуповані території;

навмисні напади на українську цивільну інфраструктуру.

Хоча не викликає сумнівів, що Путін дотичний до ініціювання, сприяння та реалізації обох діянь, в ордерах на арешт на цьому етапі будуть інші прізвища.

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Щодо першого епізоду, який містить елементи воєнного злочину, злочину проти людяності та геноциду, підозрюваною може бути російська уповноважена з прав дитини – Марія Львова-Бєлова ("Кривава Мері").

На її рахунку, щонайменше, 260 тисяч депортованих неповнолітніх, 30 тисяч "перевихованих", 550 – відправлених на диспансеризацію, 400 – насильницьки переданих у російські родини.

Окрім того, Марія встигла "напрацювати" достатню доказову базу щодо наявності ментального елементу: інтерв'ю, коментарі для медіа, тези виступів тощо. Врешті, Львова-Бєлова усиновила підлітка з Маріуполя Філіпа Головню та послідовно перешкоджає його поверненню й репатріації інших неповнолітніх в Україну. На дитячу омбудсменку було подано низку повідомлень до МКС з боку національних та іноземних неурядових організацій, зокрема РЦПЛ.

Щодо другого епізоду, який є класичним воєнним злочином та сукупно з іншими протиправними діяннями може свідчити на користь реалізації Росії геноциду проти української нації, підозрюваною особою, ймовірно, оголосять Сєргєя Суровікіна.

"М'ясник Алеппо" був командувачем Об'єднаного угрупування сил вторгнення Росії в Україну з 8 жовтня 2022 року до 11 січня 2023 року. У його "скарбничці" понад 700 зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури – аеропорти, мости, нафтобази, трансформаторні підстанції тощо. Суровікін має кепське реноме, пов'язане з вчиненням низки воєнних злочинів та злочинів проти людяності в інших регіонах світу, зокрема, в Сирії.

Що дає ордер на арешт

Видачі ордерів на арешт передує офіційне висунення обвинувачень та їх представлення колегії суддів Палати досудового провадження. Останні вирішать, чи існують правові підстави для видачі ордерів на арешт, чи потрібно зібрати додаткові докази. На підставі ордера на арешт Суд може вимагати передати підозрювану особу в Гаагу для подальшого розгляду справи.

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Видача ордера на арешт фактично буде означати, що:

є підстави вважати що умовними Львовою-Бєловою або Суровікіним були вчиненні міжнародні злочини проти українців;

особи, щодо яких видано ордер на арешт, будуть затримані й передані в Гаагу у державах, які є членами або співпрацюють з МКС (із застереженнями щодо можливості повторення кейсу експрезидента Судану аль-Башира та відмови африканських держав його видавати);

підозрювані особи стануть ще більшими політичними ізгоями й фактично "законсервуються" в Росії;

всі активи підозрюваних можуть бути передані у Цільовий фонд МКС для відшкодування шкоди жертвам їхніх злочинів.

Видача ордера на арешт матиме вплив на припинення вчинення окремих злочинів, а у випадку депортованих неповнолітніх – також сприятиме їхній репатріації. Подібний крок є ознакою активізації діяльності МКС, що логічно, беручи до уваги вересневу заяву Карім Хана в Раді Безпеки ООН та пріоритезацію дитячої тематики в межах розслідування ситуації в Україні.

Видача ордерів символізує потенційний перехід до наступної стадії провадження – попередніх судових слухань. Також це є сигналом, що МКС не планує "розтягувати задоволення" на десятиліття.

Останнє китайське попередження

Офіційної заяви Офісу прокурора МКС щодо вимоги видачі ордерів на арешт на сайті Суду поки що не оприлюднено. Інформація, яка надійшла від видання The New Yourk Times, містить лише загальні контури процесів, що бурлять наразі в МКС. Жодних детальніших коментарів отримати не вдалося.

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Попередньо викрадення українських дітей та руйнування критичної інфраструктури кваліфіковано як воєнні злочини. При цьому на міжнародному рівні вже склалося бачення щодо визнання перших діянь такими, що мають елементи геноциду, зокрема, в контексті насильницької передачі українських дітей у російські родини.

Атмосфера недосказаності не є випадковою. Вона покликана забезпечити принцип "не нашкодь" та є останнім китайським попередженням для російських злочинців. Офіційні відомості на сайті Суду можуть з'явитися як у найближчі тижні, так і через місяці.

Слід підкреслити, що навіть у випадку, якщо ордер на умовну Львову-Бєлову буде виданий з посиланням виключно на воєнні злочини, відповідно до Римського статуту кваліфікацію можна буде доповнити. МКС усвідомлює значну тривалість судових процесів, відтак, зараз працює і щодо того, аби зупинити вчинення міжнародних злочинів та продемонструвати жертвам і винним особам рішучість забезпечити справедливість.