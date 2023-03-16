Пока что не Путин

Будущие производства будут причастны к двум эпизодам:

депортация детей из Украины в Россию или их незаконное перемещение на временно оккупированные территории;

умышленные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру

Хотя не вызывает сомнений, что Путин причастен к инициированию, содействию и реализации обоих действий, в ордерах на арест на этом этапе будут другие фамилии.

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Что касается первого эпизода, содержащего элементы военного преступления, преступления против человечности и геноцида, подозреваемой может быть российская уполномоченная по правам ребенка – Мария Львова-Белова ("Кровавая Мэри").

На ее счету по меньшей мере 260 тысяч депортированных несовершеннолетних, 30 тысяч "перевоспитанных", 550 – отправленных на диспансеризацию, 400 – насильственно переданных в российские семьи.

Кроме того, Мария успела "наработать" достаточную доказательную базу о наличии ментального элемента: интервью, комментарии для медиа, тезисы выступлений и т.д. В конце концов Львова-Белова усыновила подростка из Мариуполя Филиппа Головню и последовательно препятствует его возвращению и репатриации других несовершеннолетних в Украину. На детскую омбудсменку были представлены ряд сообщений в МКС со стороны национальных и иностранных неправительственных организаций, в частности РЦПЧ.

Относительно второго эпизода, который является классическим военным преступлением и совокупно с другими противоправными действиями, может свидетельствовать в пользу реализации России геноцида против украинской нации, подозреваемым лицом, вероятно, объявят Сергея Суровикина.

"Мясник Алеппо" был командующим Объединенной группировкой сил вторжения России в Украину с 8 октября 2022 года по 11 января 2023 года. В его "копилке" более 700 разрушенных объектов критической инфраструктуры – аэропорты, мосты, нефтебазы, трансформаторные подстанции и т.д. У Суровикина есть плохое реноме, связанное с совершением ряда военных преступлений и преступлений против человечности в других регионах мира, в частности, в Сирии.

Что дает ордер на арест

Выдаче ордеров на арест предшествует официальное выдвижение обвинений и их представление коллегии судей Палаты досудебного производства. Последние решат, существуют ли правовые основания для выдачи ордеров на арест, нужно ли собрать дополнительные доказательства. На основании ордера на арест Суд может потребовать передать подозреваемого в Гаагу для дальнейшего рассмотрения дела.

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Выдача ордера на арест фактически будет означать, что:

есть основания считать, что условными Львовой-Беловой или Суровикиным были совершены международные преступления против украинцев;

лица, в отношении которых выдан ордер на арест, будут задержаны и переданы в Гаагу в государствах, являющихся членами или сотрудничающими с МКС (с оговорками о возможности повторения кейса экс-президента Судана аль-Башира и отказа африканских государств его выдавать);

подозреваемые станут еще большими политическими изгоями и фактически "законсервируются" в России;

все активы подозреваемых могут быть переданы в Целевой фонд МКС для возмещения ущерба жертвам их преступлений.

Выдача ордера на арест повлияет на прекращение совершения отдельных преступлений, а в случае депортированных несовершеннолетних – также будет способствовать их репатриации. Подобный шаг является признаком активизации деятельности МКС, что логично, учитывая сентябрьское заявление Карим Хана в Совете Безопасности ООН и приоритетизацию детской тематики в рамках расследования ситуации в Украине.

Выдача ордеров символизирует потенциальный переход к следующей стадии производства – предварительным судебным слушаниям. Также это сигнал, что МКС не планирует "растягивать удовольствие" на десятилетия.

Последнее китайское предупреждение

Официальное заявление Офиса прокурора МКС относительно требования выдачи ордеров на арест на сайте Суда пока не обнародовано. Информация, поступившая от издания The New Yourk Times, содержит лишь общие контуры процессов, бурящих в настоящее время в МКС. Никаких более подробных комментариев получить не удалось.

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Предварительно похищение украинских детей и разрушение критической инфраструктуры квалифицированы как военные преступления. При этом на международном уровне уже сложилось видение признания первых деяний имеющими элементы геноцида, в частности, в контексте насильственной передачи украинских детей в российские семьи.

Атмосфера недосказанности не случайна. Она призвана обеспечить принцип "не навреди" и является последним китайским предупреждением для российских преступников. Официальные сведения на сайте Суда могут появиться как в ближайшие недели, так и через месяцы.

Следует подчеркнуть, что даже в случае, если ордер на условную Львову-Белову будет выдан со ссылкой исключительно на военные преступления, в соответствии с Римским уставом квалификацию можно будет дополнить. МКС осознает значительную продолжительность судебных процессов, поэтому сейчас работает и относительно того, чтобы остановить совершение международных преступлений и продемонстрировать жертвам и виновным лицам решимость обеспечить справедливость.