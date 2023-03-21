Почему Путин вдруг собрался в Мариуполь

За 9 лет, когда были оккупированные части территорий Луганской и Донецкой областей, президент России ни разу не посетил ни Донецк, ни Луганск.

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И это было в те годы, когда главу Кремля не разыскивал Международный уголовный суд, когда, несмотря на санкции и деградацию России, она еще не была страной-изгоем, и все у нее было неплохо.

И вот сейчас этот военный преступник под покровом ночи появляется в оккупированном Мариуполе, чтобы показать что? Что у него все "по плану"?

Нет, у военного преступника Путина уже давно все не по плану. Если приходится идти на такой перформанс, можно представить степень внутренней паники.

Осиное гнездо гудит. Гудит не только из-за осознания последствий выданных ордеров Международного уголовного суда и еще тех, которые выдадут. Гудит и из-за осознания того, что захваченные территории им не удержать и скоро придется делать один "жест доброй воли" за другим. Это были последние гастроли военного преступника!

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Причем гастроли жалкие. Без масштабной массовки, флагов, шариков, триумфальной толпы, машущей на улицах из прямой трансляции ведущих федеральных телеканалов. Жалкое зрелище последних конвульсий испуганного старого суицидника, чувствующего неизбежность.