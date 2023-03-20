Вопросы времени и ресурсов

Например, чтобы "пересесть" на 50 новейших AH-64E Apache, британской армии понадобится "всего" 8 лет времени и 7 миллиардов долларов затрат (где на сами вертолеты приходится лишь половина суммы, остальное – вооружение и сервис).

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Польша осенью 2022 года заявила о плане купить 96 вертолетов AH-64E Apache как "придаток" к будущим танкам Abrams. Но тут неизвестно, какую цену придется заплатить и сколько ждать времени. И более того – прежде поляки 6 лет потратили на разного рода бюрократические маневры и незавершенные попытки модернизировать свои Ми-24, прежде чем определиться и объявить о большом заказе на Apache.

Тот же Apache взамен своим ударным Tiger планирует покупать Германия. Но поскольку боеготовые вертолеты нужны "на вчера", то у германского минобороны возник промежуточный вариант приобрести 82 "милитаризованных" H-145M. В частности, с возможностью отстреливать противотанковые ракеты (схожие "полицейские" машины покупало наше МВД по "французскому контракту").

Или менее масштабный пример – Чехия в 2019 году заказала "всего лишь" 4 легких ударных вертолета AH-1Z Viper и 9 транспортных Bell UH-1Y Venom за 600 тысяч долларов. Здесь действительно чудо, что американцы справились с графиком производства и поставили эти машины в обещанный срок – 4 года.

Но даже если "вынести за скобки" вопросы времени и ресурсов, здесь открывается другой вопрос – насколько эффективно в наших условиях смогут показать себя западные ударные вертолеты, как этакая "летучая артиллерия" с дальнобойными ракетами Hellfire.

Те же Apache показали себя эффективными не только благодаря бортовому оружию, но и потому, что ПВО противника было фактически уничтожено. В то же время, наши вертолетчики на Ми-8/17 и Ми-24 буквально прижимаются к земле, чтобы не попасть под прицел плотной российской ПВО у линии фронта.

США собирают для Украины советскую технику по всему миру

Что с нашей стороны, что со стороны россиян вертолеты в нынешней войне играют скорее роль "летучей БМП", чем "летучей дальнобойной артиллерии". Именно по такому концептуальному ракурсу Запад и строил формат поддержки для ВСУ по вертолётам (или другой технике).

К примеру, британцы расценили, что сейчас еще не могут дать авиационные платформы для отстрела своих ракет Brimstone и Brimstone 2 в количестве 1000 единиц, выделенных для ВСУ. Вместо этого дали импровизированные наземные пусковые установки для "партизанского" отстрела этих ракет, которые, очевидно, покажут себя во время будущего наступления.

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США концентрировались на том, чтобы собрать для нас по всему миру максимальное число машин советского образца. Благодаря чему ВСУ получили не только два десятка "афганских" Ми-17, но и несколько Ми-8 от стран Балтии, Ми-24 от Чехии и Ми-17 от Словакии. Отдать свои аналогичные вертолеты Украине готовится Хорватия (14 единиц). При этом уже фигурирует оценочная цифра до 50 вертолетов всех типов, переданных ВСУ в прошлом году.

Американцы надеялись, что еще до 50 вертолетов советского или российского производства смогут собрать в Латинской Америке. Но не удалось, потому что там позиции России оказались слишком сильными. К примеру, Бразилия так и заявила, что не отдаст свои неисправные Ми-35 именно потому, что не хочет злить Россию, которая поставляет 22% всех удобрений бразильским фермерам. Хотя те же Ми-35 в Бразилии стали неисправны именно потому, что подрядчики из российского ВПК деньги взяли, но ремонт машин не произвели.

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На этом фоне американские СМИ уже начали прогревать свою аудиторию репортажами о том, что нашим вертолетчикам на советских машинах работать опасно и физически сложно. Поэтому для ВСУ нужны Apache.

Здесь логика процесса подсказывает, что изначально в практической плоскости будет решен вопрос по западным истребителям, как инструменту достижения преимущества в воздухе. Уже потом дело перейдет и к практическим вопросам передачи западных ударных вертолетов.

Последовательность только такова. "Перепрыгнуть" не удастся.