Процесс "китаизации" России начался

Президент России Владимир Путин теперь для Запада преступник. Ордер на его арест уже нельзя отзывать или переиграть.

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Идти в Китай и фактически в его зону влияния под руководством получившего вызов в Гаагу, российские элиты точно не подписывались. Китайские авторы и другие товары, да и юань как основная валюта (уже россиянам активно предлагают частные депозиты в юанях), означают начало "китаизации" России.

Си приедет с предложениями совместных проектов в сфере добычи ресурсов и инфраструктуры. Вариантов отказаться у Путина нет. Хотя поторговаться он, конечно, может.

Если так пойдет, Россия постепенно станет для Китая тем, чем для России является Беларусь. Хотя и Беларусь после визита самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Пекин Путину "съесть" будет сложнее.

Китай всегда только о себе – о Китае. И ослабление России для него очень выгодно. Это позволяет получить опосредованный контроль над Россией. Пока что. Многие в России и так задумываются над этим сценарием, а после ордера на арест Путина начнут очень серьезно думать. Российским элитам есть что терять и скоро может быть поздно.