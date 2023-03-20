России не найдется места в мире

Ведь и посягательство на свободу полетов и преступная депортация украинских детей агрессором, за которую Путин теперь в международном розыске перед Гаагой, является тем, чем российские чиновники прямо кичились. Они либо не думали о последствиях своих действий, решений и приказов, либо просто не осознавали тектоничности этих последствий.

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Что касается дрона, то я в этой тектоничности уверен. Она будет заметна не завтра, но в таком измерении, что изменит рельсы истории. Ведь долгое время в США, на уровне глубинного государства и перед выборами 2024 года, была очевидна дискуссия, что дальше делать с Россией как субъектом: стремиться к ее сохранению в более или менее целостном виде или идти к полной деимпериализации и деконструкции современной России.

Примечательно, что похожая дискуссия была в США и по поводу нацистской Германии в 1938 – 1939 годах, перед выборами 1940 года. Тогда камнем на весах стало именно посягательство нацистов на свободу судоходства. Один захваченный немцами транспорт решающе изменил позицию элит и населения. История имеет способность повторяться прямо в мелочах.

Ну а насчет ордера из Гааги, который может отменить только очный приговор для кремлевского руководителя, его тектоническое значение выходит очень далеко за пределы категорий преступления и наказания.

Последствия будут и в измерении всей будущей деятельности ООН, в том числе с Советом Безопасности, и для практического поведения "нейтралов" и, конечно, для всей современной международной системы, в том числе экономики и финансов.

Дело ведь не только в Путине, но и в обсуждении "второго Нюрнберга". Фактически речь идет о конкуренции подходов к обеспечению международного порядка и безопасности: заимствованного в XX веке и современного, в рамках соревновательных транспарантных процедур и гуманистической доктрины модерна. Для нее похищение украинских детей становится, возможно, наиболее опасным злом. Даже на фоне "обычного" милитарного империализма и даже в измерении разрешения Кремлем преступной агрессии как таковой.

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Для современной России, очевидно, не будет места в таком гуманистическом мире, где судьба украинского ребенка в лагере в оккупированном Крыму или России будет больше, чем нефтяные месторождения, танковые биатлоны и ядерные арсеналы. Этот гуманистический мир совершит в отношении России акт высшего гуманизма и милосердия, тот же Coup de grace, анонс которого был сделан в Гааге.