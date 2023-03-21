Зона впливу Китаю та Росії

Це відбулося внаслідок атаки на тільки-но відкриту золоту копальню "Чімболо".

До теми Пригожин вже засумнівався у можливості успіху росіян у Бахмуті

Як з'ясувалося, ці 9 китайців працювали в одній з численних китайських "зовнішньо-економічних компаній", які наплодила КПК для фінансово-економічної експансії по всьому світу. Головне призначення цих контор – захоплення та поглинання будь-яких активів, які погано, або непогано "лежать" за межами "імперії". В основному – за допомогою лихварства та банального фінансового шантажу.

У випадку із 9-ма тілами "китайського походження", мовиться про фірму, яка займалася цим у ЦАР. Вона активно й інтенсивно скуповувала активи у сфері розвідки та видобування різноманітних корисних копалин, на які достатньо багата ця країна. Цим китайцям, а відповідно й фірмі, в якій вони наполегливо гарували на благо КПК, банально не пощастило.

Річ у тому, що ще 10 років тому цю країну стали наполегливо "обживати" неадекватні представники кремлівського режиму. Вони також активно й інтенсивно скуповували не тільки різноманітні активи в ЦАР, а й заодно всю повноту політичної влади.

Спочатку там з'явились ціли квартали затишних вілл, декілька потужних місцевих банків та гірничорудних компаній відчутної російської етимології. Потім підкупили майже всю місцеву політичну еліту, причому, майже з усіма більш-менш значущими фінансово-економічними "плюшками".

Як Кремль використовує ЦАР

Поступово ЦАР почала переходити "під ручне управління" гавриків з Луб'янки та Старої площі. Наприклад, лише протягом 2021 року Росія "інвестувала" у ЦАР близько 15 мільярда доларів. Крім того, ЦАР та Росія підписали угоду про "тісну співпрацю у військовій сфері", а місцевого президента "під охорону" (а точніше – під арешт) взяв російський спецназ.

Також в саму країну заїхало приблизно 1000 "військових радників та інструкторів" (зокрема, з характерними нашивками ПВК "Вагнера"). Вони, згідно з угодою, почали "відновлювати збройні сили ЦАР".

Це відновлення стало носити, м'яко кажучи, досить дивний характер. Адже під військову "охорону" росіян потрапили майже усі більш-менш значущі, як у інфраструктурному, так й фінансово-економічному плані об'єкти країни.

Звісно, що така неприродна активність кремлівських лепреконів у самому серці Африканського континенту не зустріла особливого "розуміння" з боку їхніх контрагентів в інших куточках світу. Особливо – в Парижі, Пекіні та Анкарі. Адже вони теж мали певні види на цю, одну з найбідніших й найменш заселених країн світу, в якій, до того ж виявились значні поклади корисних копалин – від золота та алмазів, до урану та нафти.

Читайте також Трішки потусив і зразу звалив або пригоди Путіна у Маріуполі

Формально, сьогодні в ЦАР точиться громадянська війна. "Центральний уряд", й "демократично обраний" (під турботливим наглядом росіян) президент напружено борються зі збройними формуваннями "опозиції" та суданськими ісламістами, які забігають на територію країни.

В реальності, росіяни тупо та навіть не приховано "віджимають" на теренах ЦАР залишки "чужої" власності та активів. Займаються цим якраз загони "Вагнера". У випадку з китайцями вагнерівці, під виглядом місцевої опозиції, вирішили "віджати" перспективну золоту копальню. Для цього вони тероризували працівників регулярними нальотами й атаками "з джунглів".

Від Бахмута до Бангі

Однак, ще донедавна китайська компанія не велася на ці провокації. Згідно з офіційним повідомленням, ці 9 китайців виїхали на копальню, щоб "заспокоїти інвесторів" та "забезпечити безпеку та безперебійність роботи підприємства".

Скоріше за все, ця дев'ятка була або охоронцями, або взагалі – китайськими військовими. Після цього інциденту дуже скоро на поверхню сплив той факт, що ні про яких місцевих "патріотів за зміни" не може й бути мови. Копальня була явно атакована вагнерівцями у цілком характерній для цієї "організації" манері.

Зараз російські найманці з ПВК "Вагнера" контролюють щонайменше 3 перспективні золоті копальні в ЦАР. Вони явно не збираються зупинятися на досягнутому.

Рекомендуємо Чому Україні не дають ударні вертольоти: важливий нюанс

Дехто взагалі вважає, що частина кремлівської еліти готує для себе у місцевих джунглях таке собі "запасне Ельдорадо" про всяк випадок. Так це, чи ні – невідомо. Однак факт залишається фактом – Кремль дуже активно "лізе" не тільки у Бахмут, а й в Бангі. Й що характерно – робить це за допомогою тієї ж організації, яка лізла і продовжує лізти за "бахмутською сіллю".