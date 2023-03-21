Цинічна брехня росіян у Маріуполі

Президент Росії Владімір Путін вже не цар, тепер він російський громадянин, який перебуває у розшуку. Як то кажуть, злочинець завжди вертається на місце злочину.

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Скільки б Путіна не боготворили за його сміливий вчинок – він вночі поїхав кудись, нібито у Маріуполь. Можливо це й так, але ця поїздка видається якоюсь дуже-дуже дивною. Таке враження, що "цар у розшуку" не справжній. Адже, коли його везуть по Москві, то жодна машина на зустріч не їде. Водночас тут – просто дива.

Вони розповідають, що будують свої "New-Івасюки", а з Маріуполя будуть літати літаки в усі країни світу. Так, "звісно". З Луганська та Донецька літаки літають "безперестанку". З Криму напрямок теж лише один.

До речі, на думку віцепрем'єра Марата Хуснулліна, який відповідає за будівництво та крадівництво на окупованих територіях України, російська армія під час наступальних дій лише "дарувала квіти". Десь ми вже таке чули.

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Щось схоже розповідали гітлерівці, коли ця територія також була окупована. До речі, про гітлерівців. Тема нацизму зараз заграла зовсім іншими фарбами. Річ в тому, що Адольф Гітлер був у Маріуполі. Це історичний факт. Він був у Маріуполі 2 – 3 грудня 1941 року.

Судячи з усього він не таке "сц*кло", як Путін. Адже Гітлер там навіть заночував, а Путін – недоцар, який перебуває у міжнародному розшуку, – трошки потусив і зразу звалив.