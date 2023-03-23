Тем не менее актуальным остался вопрос: насколько нынешние российские возможности позволят (на практике) реализовать подобные намерения и какие превентивные шаги может предпринять молдавское руководство, чтобы свести любые угрозы к нулю?

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По моему субъективному мнению, вариант военно вторжения или высадки десанта сложно представить на нынешнем этапе. Подобные шаги российской стороны будут служить очередной демонстрацией некомпетентности и завышенных ожиданий способностей собственных вооруженных сил.

Однако, если отбросить "военную компоненту" (или оставить ее на откуп профильным специалистам по военному делу), у российской стороны остается два ключевых инструмента давления с целью расшатывания политической ситуации:

энергетика,

так называемое Приднестровье.

В двух случаях Молдове необходимо предпринимать решительные шаги для нивелирования будущих рисков.

Энергетика

Молдавская экономика сохраняет зависимость от российских энергоносителей: российский газ и электроэнергия из Приднестровской ГРЭС производится на российском газе.

Если коротко, то в самый сложный зимний период времени Молдова имела возможность получать газ из двух источников: первый – 5,7 миллиона кубов поставлялись ПАО "Газпром", и они шли на обеспечение нужд Приднестровья (в первую очередь на ГРЭС), второй – покупка в компании АО "Энергоком" в ориентировочном размере 3,5 миллиона кубов для потребления "правого берега" Днестра. При этом "Энергоком" обеспечивает поставки газа из хранилищ Украины и Румынии, и не исключительно, что он имеет российское происхождение и был закачан туда раньше на хранение.

Хотя с декабря прошлого года молдавское руководство заявило о своей независимости от российского газа (все потребительские нужды правобережья перекрывались через "Энергоком"), в марте анонсировали временный возврат к прямым закупкам у российского экспортера. И это только одна сторона медали.

Другое состоит в том, что российский газ, следующий в Приднестровье, используется для производства электроэнергии, которую молдавская сторона закупает в непризнанной республике в ориентировочных объемах 88% от общих потребностей. Договоренности достигнуты между тем же "Энергокомом" со стороны Кишинева и компанией "Интер РАО" со стороны Тирасполя.

В таких обстоятельствах – энергетический шантаж будет выступать действенным оружием, которое может быть применено против Молдовы. Поэтому команде президента Молдовы Майи Санду необходимо искать выход из ситуации.

Как можно решить это

Большие надежды возлагаются на прорывной курс в сфере "зеленой энергетики", разработка которого возложена на нового профильного министра Виктора Парликова.

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Не исключено, что именно под кадровые изменения в правительстве и новые идеи, США выделило Молдове помощь в размере 300 миллионов долларов в рамках программы USAID. Их основная часть будет направлена на разработку и реализацию технологии в сфере альтернативной энергетики.

Интересно, что конструктивную позицию по поводу минимизации зависимости от газа и электроэнергии российского происхождения проявляют и политические деятели, относимые к оппозиционным кругам (не пророссийской направленности).

В частности, мэр Кишинева Ион Чебан, у которого есть стратегические политические планы и может стать ключевым оппонентом Санду на президентских выборах 2024 года, выступает с амбициозными инициативами превращения столицы в технологический хаб для внедрения самых разных идей альтернативной энергетики.

К примеру, к началу мая 2023 года планируется проведение международного мероприятия под патронатом городских властей Кишинева. Цель – привлечь и создать благоприятные условия для инвестиций зарубежных энергетических компаний.

Указанные обстоятельства можно считать положительной тенденцией. Соперничающие политические центры сходятся во взглядах в энергетической политике. В то же время, ее ключевая цель заключается в развитии независимости страны от российских энергоносителей. Хотя это вопрос не одного дня или года, но приоритет к действиям кажется четко очерченным.

Приднестровье

Кроме уже упомянутого фактора электроэнергии, не стоит забывать об аспекте безопасности. Ключевое – не преувеличивать его значение. Небольшая численность российского военного контингента в регионе не позволит проводить масштабные операции на украинском или молдавском направлениях.

Более того, нельзя исключать и то обстоятельство, что и сами военные не будут демонстрировать особую готовность к радикальным шагам, не желая провоцировать встречный удар. Особенно когда усиление группировки с российской территории воздушным путем (о наземном после освобождения Херсона вообще не приходится говорить) – выступает невероятно сложным для реализации.

Если же говорить о мобилизации, есть основания полагать, что полноценно провести ее в ПМР будет невозможно. Интересное обстоятельство состоит в том, что ключевые группы влияния внутри анклава выступают против реального обострения ситуации. Обладатель ключевого приднестровского актива "Шериф" Виктор Гушан не горит желанием подставлять под удар себя и свой контрабандный бизнес откровенной поддержкой "русского мира". В то же время так называемый президент ПМР Игорь Красносельский не будет действовать вопреки интересам местного олигарха, несмотря на демонстративную приверженность к российским идеям и встречам с послом.

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Все больше создается впечатление, что местные элиты в информационном поле "подыгрывают" российским нарративам, но на практике боятся переступать "красные линии". Они понимают, что российскую помощь можно и не дождаться в критический момент.

На уровне экспертного сообщества раздаются разные мнения о решении "приднестровского вопроса". Однако действующие переговорные форматы не позволяют найти формулы компромисса, особенно когда у них присутствует российский фактор.

Как вторжение в Украину сыграло на руку Молдове

И здесь возникает вопрос: а возможно ли создать новую переговорную платформу в обход российской позиции? В условиях, когда российская сторона теряет реальный контроль над местными элитами, а сценарий военного вторжения кажется маловероятным по понятным причинам – такая опция выглядит не столь призрачной.

В случае правильной формулировки вопроса и конечных целей все стороны могут достичь желаемых целей:

Молдова – решение территориального вопроса (хотя, по правде, в Кишиневе пока не демонстрируют особого желания в реинтеграции, но при правильных обстоятельствах, их позиция может измениться);

– решение территориального вопроса (хотя, по правде, в Кишиневе пока не демонстрируют особого желания в реинтеграции, но при правильных обстоятельствах, их позиция может измениться); Румыния – не допустит эскалации в регионе и создаст дополнительные условия для собственных политических планов на молдавском направлении;

– не допустит эскалации в регионе и создаст дополнительные условия для собственных политических планов на молдавском направлении; Украина – стабилизирует ситуацию в приграничной зоне, нивелируя любые угрозы;

– стабилизирует ситуацию в приграничной зоне, нивелируя любые угрозы; что касается "приднестровских элит", у них просто не останется выбор – они будут проявлять интерес договориться в обход российских интересов, чтобы получить гарантии безопасности для себя и собственных активов.

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Молдавские власти ограничивают поле для маневров так называемого руководства ПМР одобряя соответствующее законодательство (закон о сепаратизме). Также они создают условия для вытеснения российских нарративов из информационного поля страны (закон о российском новостном и аналитическом контенте).

Парадоксально, но после российского вторжения в Украину Молдова получила дополнительную возможность для выхода из-под российского влияния. Если Вооруженные Силы Украины делают все для создания своеобразного "защитного щита", то украинским дипломатам целесообразно активизировать усилия для поиска новых форматов преодоления остальных проблем.