У Вірменії з 1995 року на постійній основі перебуває 102-га російська військова база. Її чисельність становить приблизно 3500 військовослужбовців.
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Пашинян не бачить переваг у присутності військових баз Росії у Вірменії
Пашинян заявив, що не бачить переваг у присутності російських військових. Вірменія наразі шукає нових партнерів, адже Кремль не виконав своїх союзницьких зобов'язань, особливо під час бойових дій у Нагірному Карабаху минулого місяця.
Ці події, по суті, підвели нас до рішення, що нам потрібно диверсифікувати наші відносини у сфері безпеки, і ми намагаємося це зробити зараз,
– зауважив вірменський прем'єр.
Попри це, влада країни поки не планує виводити російських "миротворців" зі своєї території. Пашиняна більше цікавить питання, чому присутність армії Росії не вплинула на події у Нагірному Карабаху.
"Такого питання ми не обговорюємо. Ми зараз більше обговорюємо інші питання, намагаємося зрозуміти, у чому причина такої ситуації й, звичайно, думаю також, що це буде порядком денним робочих обговорень між Вірменією та Росією, Вірменією та ОДКБ", – пояснив вірменський лідер.
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Нагірний Карабах повернувся під контроль Азербайджану
- Так звана влада Нагірного Карабаху 20 вересня прийняла пропозицію Азербайджану та вивела свої війська з регіону. Вірменія де-факто визнала свою капітуляцію в Нагірному Карабасі та його повернення Азербайджану.
- Того ж дня лідер Азербайджану Ільхам Алієв наголосив на відновленні територіальної цілісності країни. Президент відзначив швидке виконання всіх поставлених завдань антитерористичної операції азербайджанською армією, на виконання якої пішла менше ніж доба.
- Своєю чергою, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі в Гренаді 5 жовтня офіційно визнав Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану. Варто зауважити, що Алієв відхилив запрошення на цю зустріч, вирішивши не відвідувати Гренаду.