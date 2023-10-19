Міністр високотехнологічної промисловості Вірменії Роберт Хачатрян заявив, що порушення, допущені російськими державними телекомпаніями, "перебувають у центрі нашої уваги".
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У Вірменії заявили, що зроблять "відповідні кроки"
"Ми в курсі того, що укладення угоди було з боку міністерства. Ми прекрасно знайомі з усіма її пунктами й зробимо відповідні кроки", – заявив Хачатрян.
Міністр не став уточнювати, що означає "зробимо відповідні кроки", а зазначив, що деталі повідомить про це пізніше.
На запитання, чи обговорюється питання про закриття російських телеканалів, Хачатрян відповів: "Усі теми обговорюються, є угода, яка передбачає відповідні кроки. Якщо будуть порушення, ми скористаємося цими кроками".
Міністр вирішив не відповідати на запитання, чи згодні він із зауваженням про те, що російські телекомпанії загрожують безпеці Вірменії.
Чому погіршилися відносини між Вірменією і Росією
- 20 вересня Азербайджан заявив, що відновив свій суверенітет у невизнаному Нагірному Карабасі після "антитерористичних заходів". Після цього у Вірменії розпочалися протести.
- Учасники протестів звинувачували уряд Нікола Пашиняна в тому, що він не прийшов на допомогу вірменам в Нагірному Карабаху. Також на протестах, зокрема під посольством Росії у Єревані, люди рвали російські прапори та скандували антиросійські гасла.
- Вірмени звинувачують Москву у "зраді" через невтручання після початку "антитерористичної операції" Азербайджану в Нагірному Карабаху.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив у бездіяльності російський "миротворчий" контингент, який перебував в Нагірному Карабаху з 2020 року. Пашиняну навіть довелося спростовувати наратив російської пропаганди.
- Після цього в Кремлі почали традиційно фантазувати, мовляв, за заявами Пашиняна стоїть Захід.
- 14 жовтня парламент Вірменії на засіданні ратифікував Римський статут, який зобов'язує країну виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Відтак, Вірменія тепер буде зобов'язана затримати Владіміра Путіна, ордер на арешт якого видав суд, якщо диктатор прибуде в країну.