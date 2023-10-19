Министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян заявил, что нарушения, допущенные российскими государственными телекомпаниями, "находятся в центре нашего внимания".
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В Армении заявили, что сделают "ответные шаги"
"Мы в курсе того, что заключение соглашения было со стороны министерства. Мы прекрасно знакомы со всеми его пунктами и сделаем соответствующие шаги", – заявил Хачатрян.
Министр не стал уточнять, что означает "сделаем соответствующие шаги", а отметил, что детали сообщит об этом позже.
На вопрос, обсуждается ли вопрос о закрытии российских телеканалов, Хачатрян ответил: "Все темы обсуждаются, есть соглашение, предусматривающее соответствующие шаги. Если будут нарушения, мы воспользуемся этими шагами".
Министр решил не отвечать на вопрос, согласны ли он с замечанием о том, что российские телекомпании угрожают безопасности Армении.
Почему ухудшились отношения между Арменией и Россией
- 20 сентября Азербайджан заявил, что восстановил свой суверенитет в непризнанном Нагорном Карабахе после "антитеррористических мероприятий". После этого в Армении начались протесты.
- Участники протестов обвиняли правительство Никола Пашиняна в том, что оно не пришло на помощь армянам в Нагорном Карабахе. Также на протестах, в частности, под посольством России в Ереване, люди рвали российские флаги и скандировали антироссийские лозунги.
- Армяне обвиняют Москву в "измене" из-за невмешательства после начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил в бездействии российский "миротворческий" контингент, находившийся в Нагорном Карабахе с 2020 года. Пашиняну даже пришлось опровергать нарратив российской пропаганды.
- После этого в Кремле начали традиционно фантазировать, мол, за заявлениями Пашиняна стоит Запад.
- 14 октября парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут, который обязывает страну выполнять решения Международного уголовного суда. Следовательно, Армения теперь будет обязана задержать Владимира Путина, ордер на арест которого выдал суд, если диктатор прибудет в страну.