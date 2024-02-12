Напруга у стосунках Єревана та Москви помітна вже давно – все почалося ще з загострення в Нагірному Карабасі. Пашинян не раз наголошував, що Вірменія не може покладатися на Росію.
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Пашинян про війну
Нікол Пашинян коментарі британській Daily Telegraph зазначив, що Вірменія не може стояти поруч з Москвою як союзник у питанні війни в Україні.
Я сказав, що в ситуації з Україною ми не є союзниками Росії. І це реальність,
– сказав Пашинян.
Водночас він додав, що співпраця Вірменії "в галузі безпеки зі США, Францією чи іншими партнерами не спрямована проти іншого нашого партнера у сфері безпеки". Пашинян зазначив, що Вірменія максимально прозоро спілкується з союзниками щодо спільних планів у безпекових альянсах.
Водночас вірменський прем'єр зазначив, що його країна не розглядає вступ до НАТО – це "не є питанням, яке вони обговорювали або обговорюють". Однак Вірменія розглядає можливість залишитися в ОДКБ, що перебуває під керівництвом Росії.
Пашинян також висловив надію Азербайджан, залишиться прихильним до укладання міцного мирного договору.
Стосунки двох країн
- Вірменія вже офіційно не сприймає Росію як надійного партнера в питаннях безпеки та військової співпраці. Звісно, зіграла роль політика Кремля щодо Нагірного Карабаху. Саме тому Вірменія почала вибудовувати безпекову співпрацю зі Францією та Індією. Кремль остаточно втрачає союзника.
- Зазначимо, що Вірменія відмовилася брати участь у зустрічі країн ОДКБ – вперше з 2009 року. Раніше прем'єр-міністр Вірменії заявляв, що не бачить переваг у присутності російських військових у країні. Тобто Єреван вже давно розглядає можливість покинути ОДКБ.
- Водночас 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду. Зазначимо, що у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського президента Путіна – тобто Єреван зобов'язаний піти на цей крок, якщо Путін приїде до "союзника".