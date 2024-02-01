У Вірменії можуть заарештувати Владіміра Путіна, адже ще 17 березня 2023 року МКС видав ордер про арешт російського президента. А набуття чинності Римського статуту буквально зобов'язує Єреван піти на цей крок за умови, що диктатор таки наважиться приїхати.

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Ратифікація статуту зустріла чималу критику

Як зазначають у місцевих ЗМІ, ратифікація Римського статуту Вірменією обурила російську сторону. Ба більше, МЗС Росії ще й ноту протесту надіслала після того, як уряд Вірменії відправив до Національних зборів Римський статут на ратифікацію.

Звернімо увагу, що для Вірменії важливо було долучитися до Римського статуту. Офіційні особи у країні наголошували, що відповідне рішення, на їхню думку, дасть можливість притягнути до відповідальності Азербайджан "за скоєння воєнних злочинів".

Зауважимо, що ратифікація Римського статуту парламентом Вірменії відбулася 3 жовтня 2023 року. А вже 13 жовтня закон про ратифікацію підписав президент Вірменії Ваагн Хачатурян.

Міжнародний кримінальний суд у листопаді минулого року заявив, що набуде чинності Римський статут у Вірменії 1 лютого 2024 року. Власне, так і сталося.

Це цікаво! Римський статут Вірменія підписала ще у далекому 1999 році. Втім, тоді вона його не ратифікувала.

Коло навколо Путіна звужується