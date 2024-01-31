Владімір Путін планує зустрітися з Реджепом Ердоганом у Туреччині. Ця країна має членство у НАТО.

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Коли саме Путін хоче приїхати

Турецький чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що зустріч Ердогана з Путіним запланована на 12 лютого 2024 року.

Президенту країни-агресорки не загрожує арешт на території Туреччини, бо Анкара не ратифікувала Римський статут.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за воєнний злочин – депортацію українських дітей до країни-агресорки. Тому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну можливості диктатора щодо закордонних поїздок стали дуже обмеженими.

Що кажуть експерти про візит Путіна