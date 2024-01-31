Владімір Путін планує зустрітися з Реджепом Ердоганом у Туреччині. Ця країна має членство у НАТО.
Читайте також Говоритимуть про Україну: Путін збирається до Туреччини
Коли саме Путін хоче приїхати
Турецький чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що зустріч Ердогана з Путіним запланована на 12 лютого 2024 року.
Президенту країни-агресорки не загрожує арешт на території Туреччини, бо Анкара не ратифікувала Римський статут.
Що кажуть експерти про візит Путіна
- Політолог Ігор Рейтерович нещодавно припустив, що Путін запланував візит до Туреччини, щоб показати, що він нібито не є вигнанцем. За його словами, президенту держави-терориста доводиться ризикувати життям, адже він страшно боїться кудись виїжджати.
- Раніше ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп зазначив, що Путіну у цій країні нічого не загрожує, бо у Туреччини особливі відносини з Росією. Він додав, що ця держава є найважливішим джерелом товарів подвійного призначення та обходу антиросійських санкцій для Росії.
- Не так давно експерт-міжнародник Станіслав Желіховський заявив, що Путін та Ердоган на цих переговорах більше уваги приділятимуть не Україні, а співпраці між Москвою й Анкарою та її розширенню. Кандидат політичних наук назвав Туреччину "бізнесовою гаванню" для Росії.