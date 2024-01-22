Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп прокоментував 24 Каналу анонсовану поїздку Путіна до Туреччини. За його словами, Анкара – важливий партнер Росії, але країни мають неоднозначні відносини.

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Дарма що Туреччина належить до НАТО, вона не відповідає вимогам і цінностям блоку. Країна значно ближча до Сходу, ніж до Заходу.

Путіну нічим не загрожують відвідини Туреччини, з якою в нього особливі відносини. З одного боку, Туреччина продавала й передавала зброю Україні, а з іншого – вона найважливіше джерело товарів подвійного призначення, обходу санкцій для Росії,

– зазначив Шарп.

До слова, Туреччина не ратифікувала Римський статут і не має затримати Путіна, на якого Міжнародний суд видав ордер за депортацію українських дітей. Однак російський диктатор однаково не наважився на візит наприкінці серпня 2023 року – Ердоган сам приїхав у Росію на початку вересня.

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Туреччина – дуже важливий гравець і в регіоні Близького Сходу, і загалом у європейській політиці. Оскільки країна діє виключно у власних інтересах, то примудряється багатьох дратувати.

Найближчим часом з Ердоганом зустрінеться не лише Путін – 24 січня турецького лідера відвідає президент Ірану Ібрагім Райсі. У них теж непрості відносини, але натепер їхня співпраця має певну користь для обох.

У нинішній ситуації всі ці країни знаходять немало вигідного щодо одна одної та намагаються розв'язати ті чи ті суперечки,

– підсумував Шарп.

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