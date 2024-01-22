Израильский военный обозреватель Давид Шарп прокомментировал 24 Каналу анонсированную поездку Путина в Турцию. По его словам, Анкара – важный партнер России, но страны имеют неоднозначные отношения.
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Хотя Турция принадлежит к НАТО, она не отвечает требованиям и ценностям блока. Страна гораздо ближе к Востоку, чем к Западу.
Путину ничем не угрожает посещение Турции, с которой у него особые отношения. С одной стороны, Турция продавала и передавала оружие Украине, а с другой – она важнейший источник товаров двойного назначения, обхода санкций для России,
– отметил Шарп.
К слову, Турция не ратифицировала Римский устав и не должна задержать Путина, на которого Международный суд выдал ордер за депортацию украинских детей. Однако российский диктатор все равно не отважился на визит в конце августа 2023 года – Эрдоган сам приехал в Россию в начале сентября.
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Турция – очень важный игрок и в регионе Ближнего Востока, и вообще в европейской политике. Поскольку страна действует исключительно в собственных интересах, то умудряется многих раздражать.
В ближайшее время с Эрдоганом встретится не только Путин – 24 января турецкого лидера посетит президент Ирана Ибрахим Раиси. У них тоже непростые отношения, но сейчас их сотрудничество имеет определенную пользу для обоих.
В нынешней ситуации все эти страны находят немало выгодного относительно друг друга и пытаются разрешить те или иные споры,
– подытожил Шарп.
Турецко-российские отношения: последние новости
- Недавно стало известно, что Турция не пропустит в Черное море минные тральщики, которые Запад хотел передать Украине. В ВМС и Офисе президента призвали не искать в этом предательства, ведь Анкара последовательно придерживается нейтралитета.
- Кроме того, в 2023 году Анкара увеличила поставки военных товаров в Москву. Речь идет о 45 категориях товаров на сумму 158 миллионов долларов.
- В то же время после указа Джо Байдена о вторичных санкциях в Турции начали отказываться от сотрудничества с россиянами в банковском секторе. Однако есть исключения для дочерних иностранных банков России.