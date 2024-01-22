Израильский военный обозреватель Давид Шарп прокомментировал 24 Каналу анонсированную поездку Путина в Турцию. По его словам, Анкара – важный партнер России, но страны имеют неоднозначные отношения.

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Хотя Турция принадлежит к НАТО, она не отвечает требованиям и ценностям блока. Страна гораздо ближе к Востоку, чем к Западу.

Путину ничем не угрожает посещение Турции, с которой у него особые отношения. С одной стороны, Турция продавала и передавала оружие Украине, а с другой – она важнейший источник товаров двойного назначения, обхода санкций для России,

– отметил Шарп.

К слову, Турция не ратифицировала Римский устав и не должна задержать Путина, на которого Международный суд выдал ордер за депортацию украинских детей. Однако российский диктатор все равно не отважился на визит в конце августа 2023 года – Эрдоган сам приехал в Россию в начале сентября.

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Турция – очень важный игрок и в регионе Ближнего Востока, и вообще в европейской политике. Поскольку страна действует исключительно в собственных интересах, то умудряется многих раздражать.

В ближайшее время с Эрдоганом встретится не только Путин – 24 января турецкого лидера посетит президент Ирана Ибрахим Раиси. У них тоже непростые отношения, но сейчас их сотрудничество имеет определенную пользу для обоих.

В нынешней ситуации все эти страны находят немало выгодного относительно друг друга и пытаются разрешить те или иные споры,

– подытожил Шарп.

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