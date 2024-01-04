Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он разделяет мнение, что применение Турцией положений доктрины Монтре относительно украинских судов является вполне адекватным решением с юридической точки зрения.
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Почему позиция Турции взвешена
С февраля 2022 Украина ведет оборонную война, защиту своих национальных интересов, своей территории, своего права на жизнь. И одним из измерений этой войны стало противостояние на Черном море.
Турция контролирует важную часть акватории Черного моря – проливы, соединяющие его со Средиземным морем и бассейном Атлантического океана. И в вопросе использования ее проливов для военных кораблей Турция подчеркнуто придерживается нейтральной позиции на протяжении всей войны. И Украина относится к этому с пониманием.
"У этой точки зрения есть юридическая составляющая, которая запрещает предоставлять свои проливы для военного транспорта. И Турция очень-то щепетильно придерживается этих норм", – отметил Подоляк.
Советник ОПУ подчеркнул, что не стоит забывать позицию Турции по поводу зерновых коридоров и организации переговорного процесса с Россией по обмену пленных. Это стало возможным именно благодаря нейтралитету этой страны, который позволил ей быть посредником в гуманитарных процессах, например в обмене и поиске детей.
"Эти юридические ограничения (доктрина Монтре – 24 Канал) одобрены большим количеством стран. Поэтому мы не можем сказать, что Турция принимает какие-то антиукраинские решения. Она просто предупреждает, как это будет выглядеть с точки зрения нормативных документов", – отметил чиновник.
Что известно о позиции Турции
- Объявление о том, что Турция не позволит проходу украинских военных кораблей через Босфор, сделал турецкий центр борьбы с дезинформацией. Этим Анкара ответила на слухи, которые начали распространять СМИ после объявления о создании "морской коалиции" Украины.
- Впоследствии украинские военно-морские силы сообщили, что не подавали запрос на проход военных кораблей по Босфору, понимая четкую позицию Турции. Также украинские военные призвали не искать в этом измены.
- Для усиления обороноспособности Украины на море Британия передаст Украине два минных тральщика класса "Сентдаун". Однако, похоже, это произойдет уже после войны. Что интересно, Турция также строит для Украины корвет "Гетьман Иван Мазепа", который будет переданный Украине в 2024 году.