Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он разделяет мнение, что применение Турцией положений доктрины Монтре относительно украинских судов является вполне адекватным решением с юридической точки зрения.

Смотрите также Как морские дроны СБУ стали ключевым фактором успеха в битве за Черное море

Почему позиция Турции взвешена

С февраля 2022 Украина ведет оборонную война, защиту своих национальных интересов, своей территории, своего права на жизнь. И одним из измерений этой войны стало противостояние на Черном море.

Турция контролирует важную часть акватории Черного моря – проливы, соединяющие его со Средиземным морем и бассейном Атлантического океана. И в вопросе использования ее проливов для военных кораблей Турция подчеркнуто придерживается нейтральной позиции на протяжении всей войны. И Украина относится к этому с пониманием.

"У этой точки зрения есть юридическая составляющая, которая запрещает предоставлять свои проливы для военного транспорта. И Турция очень-то щепетильно придерживается этих норм", – отметил Подоляк.

Обратите внимание! В 2022 году Турция не пропустила в Черное море 5 российских военных кораблей, находившихся в то время в Средиземном. Соответственно эти суда не приняли участия в российско-украинской войне.

Советник ОПУ подчеркнул, что не стоит забывать позицию Турции по поводу зерновых коридоров и организации переговорного процесса с Россией по обмену пленных. Это стало возможным именно благодаря нейтралитету этой страны, который позволил ей быть посредником в гуманитарных процессах, например в обмене и поиске детей.

"Эти юридические ограничения (доктрина Монтре – 24 Канал) одобрены большим количеством стран. Поэтому мы не можем сказать, что Турция принимает какие-то антиукраинские решения. Она просто предупреждает, как это будет выглядеть с точки зрения нормативных документов", – отметил чиновник.

Что известно о позиции Турции