Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він поділяє думку, що застосування Туреччиною положень доктрини Монтрьо щодо українських суден є цілком адекватним рішенням з юридичної точки зору.
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Чому позиція Туреччини є виваженою
З лютого 2022 року Україна веде оборонну війна, захист своїх національних інтересів, своєї території, свого права на життя. І одним із вимірів цієї війни стало протистояння на Чорному морі.
Туреччина ж контролює важливу частину акваторії Чорного моря – протоки, що з'єднують його із Середземним морем та басейном Атлантичного океану. І в питанні використання її проток для військових кораблів Туреччина підкреслено дотримується нейтральної позиції протягом усієї війни. І Україна ставиться до цього із розумінням.
"У цієї точки зору є юридична складова, яка забороняє надавати свої протоки для військового транспорту. І Туреччина дуже-дуже прискіпливо дотримується цих норм", – зазначив Подоляк.
Радник ОПУ наголосив, що не варто забувати позицію Туреччини щодо зернових коридорів та організації переговорного процесу з Росією щодо обміну полонених. Це стало можливим саме завдяки нейтралітету цієї країни, який дозволив їй бути посередником у гуманітарних процесах, наприклад, щодо обміну і пошуку дітей.
"Ці юридичні обмеження (доктрина Монтрьо – 24 Канал) схвалені великою кількістю країн. Тому ми не можемо сказати, що Туреччина ухвалює якісь антиукраїнські рішення. Вона просто попереджає, як це буде виглядати з точки зору нормативних документів", – зазначив посадовець.
Що відомо про позицію Туреччини
- Оголошення про те, що Туреччина не дозволить прохід українських воєнних кораблів через Босфор, зробив турецький центр боротьби з дезінформацією. Цим Анкара відповіла на чутки, які почали поширювати ЗМІ після оголошення про створення "морської коаліції" України.
- Згодом українські військово-морські сили повідомили, що не подавали запиту на прохід військових кораблів Босфором, бо розуміли чітку позицію Туреччини. Також українські військові закликали не шукати в цьому зради.
- Для посилення обороноздатності України на морі Британія передасть Україні два мінні тральщики класу "Сентдаун". Однак схоже, що це станеться вже після війни. Що цікаво, Туреччина також будує для України корвет "Гетьман Іван Мазепа", який мають передати Україні у 2024 році.