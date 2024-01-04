Про це пише політолог Тарас Загородній. Експерт радить прочитати останній лонгрід видання "Українська правда", де покроково описано, як СБУ вивела Україну з морської блокади.

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"Повна морська блокада – це був план Путіна для нашої держави, який не передбачив, що морські дрони переломлять ситуацію. Сталося по-іншому. Кораблі ЧФ Росії терміново перебазовані з окупованого Криму у Новоросійськ. Недорога (в сотні разів дешевша за вартість кораблів) розробка дозволила підбити цілий ряд ворожих суден", – вважає Загородній.

За його словами, служба використовує два дрони власного виробництва:

Sea Baby. Він не тільки несе 850 кілограмів заряду та оснащений зв'язком, який коштує 300 тисяч доларів, але й має вогнеметну систему, тобто здатний стріляти по ворогу. "Мамай" – дрон-камікадзе, який доносить 450 кілограмів вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.

Експерт акцентує що завдяки дронам жоден російський корабель сьогодні не почуває себе у безпеці.

Морське протистояння на початку повномасштабного вторгнення не віщувало Україні нічого доброго. Одна держава з великим флотом, інша – майже без кораблів. Сталося по-іншому. Причому сталось завдяки розробці нових видів зброї. Як тільки росіяни думали, що пристосувались до нашої тактики, відбувався новий, несподіваний удар, до якого ворог був не підготований,

– резюмує політолог.

Нагадаємо раніше, в інтерв'ю "Українській правді" голова СБУ Василь Малюк заявив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе.

"Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі. Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", – наголосив Малюк.