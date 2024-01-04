Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Эксперт советует прочесть последний лонгрид издания "Украинская правда", где пошагово описано, как СБУ вывела Украину из морской блокады

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"Полная морская блокада – это был план Путина для нашего государства, который не предусмотрел, что морские дроны преломят ситуацию. Случилось по-другому. Корабли ЧФ России срочно перебазированы из оккупированного Крыма в Новороссийск. Недорогая (в сотни раз дешевле стоимости кораблей) разработка позволила подбить целый ряд вражеских судов", – считает Загородний.

По его словам, служба использует два дрона собственного производства:

Sea Baby. Он не только несет 850 килограммов заряда и оснащен связью, которая стоит 300 тысяч долларов, но и имеет огнеметную систему, то есть способен стрелять по врагу. "Мамай" – дрон-камикадзе, доносящий 450 килограммов взрывчатки в любую точку Черного моря.

Эксперт акцентирует, что благодаря дронам ни один российский корабль сегодня не чувствует себя в безопасности.

Морское противостояние в начале полномасштабного вторжения не предвещало Украине ничего хорошего. Одно государство с большим флотом, другое – почти без кораблей. Случилось по-другому. Причем произошло благодаря разработке новых видов оружия. Как только россияне думали, что приспособились к нашей тактике, следовал новый, неожиданный удар, к которому враг был не подготовлен,

– резюмирует политолог.

Напомним, в интервью "Украинской правде" глава СБУ Василий Малюк заявил, что россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет.

"Российского флота в Крыму не должно быть вообще. Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А потом обратим внимание и на подлодки", – подчеркнул Малюк.