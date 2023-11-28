Рост импорта

В настоящее время Турция импортирует около 45 материалов, которые Россия использует в войне с Украиной. Такая деятельность подрывает попытки стран Запада ограничить оснащение вооруженных сил страны-агрессора.

Читайте также: Путин утвердил бюджет: расходы на армию достигли рекорда со времен СССР

Сотрудничество с Россией также усиливает напряжение между Турцией и ее партнерами из стран НАТО.

Важно! Западу известно, что некоторые товары двойного назначения, которые США и их союзники считают представляющими особую ценность для войны, транспортируются непосредственно в Россию, даже если они были маркированы как экспорт в другую страну.

На этой неделе Стамбул и Анкару должен посетить заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон. Он намерен обсудить "предотвращение подрыва расследований торговой и финансовой деятельности, которая приносит пользу усилиям России в ее войне против Украины".

Товары двойного назначения

Сдержать торговлю с Россией сложно, ведь большинство импортируемых ею товаров через Турцию имеют двузначный характер и могут использоваться как в военном, так и коммерческом секторе.

Заметьте! В первые девять месяцев 2023 года Турция зафиксировала экспорт 45 продуктов, определенных Соединенными Штатами как "высокоприоритетные" для России и пяти стран бывшего СССР.

Их общая сумма составляла 158 миллионов долларов. Это в три раза превышает показатели за аналогичный период 2022 года, когда началась война России против Украины.

45 категорий товаров, например, микрочипы, средства связи и оптические прицелы, подвергаются экспортному контролю США, ЕС, Японии и Великобритании с целью предотвращения их поставки в Россию.

Однако его можно обойти, если компании используют посреднические структуры для сокрытия конечного пункта назначения.

Важно! Импорт высокоприоритетных товаров из стран "Большой семерки" в Турцию в 2023 году вырос более чем на 60% по сравнению с соответствующими периодами с 2015 по 2021 год и достиг практически 500 миллионов долларов.