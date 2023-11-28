Зростання імпорту
Нині Туреччина імпортує близько 45 матеріалів, які Росія використовує у війні з Україною. Така діяльність підриває спроби країн Заходу обмежити оснащення Збройних Сил країни-агресора.
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Співпраця з Росією також посилює напругу між Туреччиною та її партнерами з-поміж країн НАТО.
Цього тижня Стамбул та Анкару має відвідати заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон. Він збирається обговорити "запобігання підриву розслідувань торговельної та фінансової діяльності, яка приносить користь зусиллям Росії у її війні проти України".
Товари подвійного призначення
Стримати торгівлю з Росією складно, адже більшість товарів, які вона імпортує через Туреччину, мають двозначний характер, і можуть використовуватися як у військовому, так і комерційному секторі.
Їх загальна сума становила 158 мільйонів доларів. Це втричі перевищує показники за аналогічний період 2022 року, коли почалася війна Росії проти України.
45 категорій товарів, як-от мікрочіпи, засоби зв'язку та оптичні приціли, піддаються експортному контролю США, ЄС, Японії та Великобританії з метою запобігання їх постачанню до Росії.
Проте їх можна обійти, якщо компанії використовують посередницькі структури для приховування кінцевого пункту призначення.