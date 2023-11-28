Зростання імпорту

Нині Туреччина імпортує близько 45 матеріалів, які Росія використовує у війні з Україною. Така діяльність підриває спроби країн Заходу обмежити оснащення Збройних Сил країни-агресора.

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Співпраця з Росією також посилює напругу між Туреччиною та її партнерами з-поміж країн НАТО.

Важливо! Заходу відомо, що деякі товари подвійного призначення, які США та їхні союзники вважають такими, що представляють особливу цінність для війни, транспортуються безпосередньо до Росії, навіть якщо вони були марковані як експорт в іншу країну.

Цього тижня Стамбул та Анкару має відвідати заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон. Він збирається обговорити "запобігання підриву розслідувань торговельної та фінансової діяльності, яка приносить користь зусиллям Росії у її війні проти України".

Товари подвійного призначення

Стримати торгівлю з Росією складно, адже більшість товарів, які вона імпортує через Туреччину, мають двозначний характер, і можуть використовуватися як у військовому, так і комерційному секторі.

Зауважте! Впродовж перших дев'яти місяців 2023 року Туреччина зафіксувала експорт 45 продуктів, визначених Сполученими Штатами як "високопріоритетні" для Росії та п'яти країн колишнього СРСР.

Їх загальна сума становила 158 мільйонів доларів. Це втричі перевищує показники за аналогічний період 2022 року, коли почалася війна Росії проти України.

45 категорій товарів, як-от мікрочіпи, засоби зв'язку та оптичні приціли, піддаються експортному контролю США, ЄС, Японії та Великобританії з метою запобігання їх постачанню до Росії.

Проте їх можна обійти, якщо компанії використовують посередницькі структури для приховування кінцевого пункту призначення.

Важливо! Імпорт високопріоритетних товарів з країн "Великої сімки" до Туреччини у 2023 році зріс більш ніж на 60% в порівнянні з відповідними періодами з 2015 по 2021 рік і досяг практично 500 мільйонів доларів.