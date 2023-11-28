Згідно з документом, наступного року Кремль вперше з радянських часів планує направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

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На "оборону" – втричі більше, ніж до повномасштабного вторгнення

Лише за один рік на "національну оборону" Росія витратить 10,775 трильйона рублів. Цікаво, що це аж на 70% більше, ніж у 2023-му – 6,8 трильйона. Також у 2,3 раза більше, ніж у 2022-му – 4,7 трильйона. Та головне – втричі більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Зокрема, у 2021-му – 3,5 трильйона рублів.

Частка військових витрат у бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трильйона рублів, досягне 29,5%. Для порівняння: до бюджету 2023-го спочатку окупанти закладали 19% видатків на оборону. Зокрема, 5 з 26,1 трильйона рублів. У 2022-му ця частка складала 17%.

Цікаво! В останні роки свого існування СРСР якраз-таки витрачав третину бюджету на оборону. Так, у бюджеті-1990 на "військові цілі" було закладено 71 з 241,3 мільярда рублів, тобто 29,4%. Це дані поширили з архіву російського експрем'єра Єгора Гайдара.

Ще понад 3 трильйони російські загарбники виділили на "національну безпеку". Зокрема, МВС, росгвардію й інші ворожі служби. Якщо порівнювати з поточним роком, то ці витрати зросли на 163 мільярди рублів.

Таким чином, сумарно на силові структури Кремль планує витратити майже 40% бюджету.

Кремль пустить "під ніж" втрати на освіту й медицину, підтримку регіонів

До речі, щоб звести кінці з кінцями, російська влада пустить "під ніж" витрати на підтримку національної економіки. Також фінансування освіти та медицини буде "заморожено", а з урахуванням інфляції – скоротиться.

Окрім того, окупанти вріжуть витрати на охорону здоров'я, підтримку малого бізнесу. Також на 28% будуть урізані асигнування на держпрограму "Розвиток авіаційної промисловості". Російський уряд планує заощадити на підтримці регіонів. Трансферти їм із федерального бюджету стануть меншими на 4%.

Зауважте! Фінансування державної пропаганди так і залишиться на рекордному рівні. Кремлівські пропагандисти отримають з бюджету 121,3 мільярда рублів проти 122 цього року. До слова, також агресор збільшив витрати на "культуру та кінематографію" на 11%. Тут йдеться і про провоєнні пропагандистські фільми.

Все для фронту, все для перемоги,

– так у вересні коментував бюджет очільник російського мінфіну.

Антон Силуанов також закликав не турбуватися, що в держказні не вистачить грошей.Мовляв, стане на те, що заплановано.

"Нормальний, здоровий бюджет", – волав кремлівський міністр.

Додамо, що поки Путін збільшує бюджет на війну проти України, російський рубль продовжує котитися в прірву. До речі, влітку він увійшов до трійки найслабших валют у світі. У жовтні курс побив новий рекорд – вартість 1 долара перевищила 102 рублі.

Втім, замість того, щоб подумати про російський народ, воєнний злочинець продовжує витрачати величезні кошти на загарбницьку війну.