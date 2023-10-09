Про це свідчать дані московської біржі, пише 24 Канал. До речі, подорожчав для росіян не тільки долар.

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Рекордний обвал рубля

Під час торгів курс валюти окупантів вперше впав до понад 102 рублів за долар. Ба більше, на піку сягнув до 102,345. Цікаво, російський рубль побив рекорд березня 2022 року

До речі, курс євро під час торгів на біржі перевищив 108 рублів.

Курс рубля / Скриншот

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