Об этом свидетельствуют данные московской биржи, пишет 24 Канал. Кстати, подорожал для россиян не только доллар.

Обратите внимание Рубль рухнул ниже важного психологического уровня во время речи Путина

Рекордный обвал рубля

В ходе торгов курс валюты оккупантов впервые упал до более чем 102 рублей за доллар. На пике достиг 102,345. Интересно, что российский рубль побил рекорд марта 2022 года.

Кстати, курс евро в ходе торгов на бирже превысил 108 рублей.

Курс рубля / Скриншот

Обесценение рубля: последние новости