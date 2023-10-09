Об этом свидетельствуют данные московской биржи, пишет 24 Канал. Кстати, подорожал для россиян не только доллар.
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Рекордный обвал рубля
В ходе торгов курс валюты оккупантов впервые упал до более чем 102 рублей за доллар. На пике достиг 102,345. Интересно, что российский рубль побил рекорд марта 2022 года.
Кстати, курс евро в ходе торгов на бирже превысил 108 рублей.
Курс рубля / Скриншот
Обесценение рубля: последние новости
- Отметим, что совсем недавно, 6 октября, стоимость доллара превысила 100 рублей. В частности, достигла 101,39.
- Интересно, что на прошлой неделе обвал рубля произошел дважды. В частности, во вторник, 3 октября, российская валюта в начале торгов достигла 100,25.
- Интересно, что по данным аналитиков, за этот год валюта оккупантов обесценилась почти вдвое. Ведь в начале октября 2022 курс доллара составлял 61 рубль.