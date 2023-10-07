Так, в пятницу на бирже цена за 1 доллар достигла 101 рубля, а за евро – 107. За год российская валюта серьезно обесценилась, это следует из данных Investing.com.

Кстати говоря Рубль рухнул ниже важного психологического уровня во время речи Путина

Рубль продолжает катиться в пропасть

Утром пятницы, 6 октября, курс доллара достиг 101,39 рубля. В процессе торгов российская валюта немного "отыграла потери". В частности, 08:50 курс доллара достиг 100,8 рубля.

Интересно, что по данным аналитиков, за этот год валюта оккупантов к доллару обесценилась почти вдвое. Так, в начале октября 2022 курс доллара составлял 61 рубль.

Между тем, курс евро в начале торгов достиг 107,5 рублей. В настоящее время единая европейская валюта торгуется в диапазоне 105 – 106 рублей.

Обратите внимание! Российский рубль обвалился уже второй раз за неделю. Предыдущий раз зафиксировали во вторник, 3 октября. Тогда ослабленный рубль одолел порог в 100 единиц за доллар. В начале торгов достиг 100,25.