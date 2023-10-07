Так, у п'ятницю на біржі ціна за 1 долар сягнула 101 рубля, а за євро – 107. За рік російська валюта серйозно знецінилася, це випливає з даних Investing.com.

До речі Рубль обвалився нижче важливого психологічного рівня під час промови Путіна

Рубль продовжує котитися у прірву

Вранці 6 жовтня курс долара сягнув 101,39 рубля. У процесі торгів російська валюта трохи "відіграла втрати". Зокрема, 08:50 курс долара сягнув до 100,8 рубля.

Цікаво, що за даними аналітиків, за цей рік валюта окупантів до долара знецінилася майже вдвічі. Так, на початку жовтня 2022 курс долара складав 61 рубль.

Тим часом курс євро на початку торгів сягнув 107,5 рублів. Наразі єдина європейська валюта торгується в діапазоні 105 – 106 рублів.

Зверніть увагу! Російський рубль обвалився вже вдруге за тиждень. Попередній раз зафіксували у вівторок, 3 жовтня. Тоді ослаблений рубль подолав поріг у 100 одиниць за долар. На початку торгів сягнув 100,25.