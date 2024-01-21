Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник, блогер Марк Фейгін. Він припустив, що прийом двох очільників країн "вісі зла" може свідчити про деяку зміну зовнішньополітичного курсу Анкари.

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Що спільного може бути у Росії, Ірану та Туреччини

Найімовірніше, що очільники трьох країн під час своїх зустрічей обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході й, можливо, спробують скріпити на цих зустрічах свій тріумвірат.

"Ердоган надзвичайно конфліктний щодо НАТО та Ізраїлю (протягом останнього часу – 24 Канал). Чомусь Туреччина дрейфує в бік країн-ізгоїв", – зауважив російський блогер.

Найімовірніше, цим маневром Ердоган прагне здобути додаткові матеріальні ресурси на тлі того, що в Туреччині знову зростають ціни. Однак економіка є не причиною, а наслідком політичного зближення цих трьох країн, які цілком можуть співпрацювати щодо окремих питань.

Стрижневим питанням (яке об'єднує Росію, Туреччину та Іран – 24 Канал) є антизахідна політика всіх трьох країн. І можливо, що протягом цих зустрічей вони спробують консолідувати цю позицію,

– зазначив Фейгін.

Цікаво також, що усі три країни мають свої інтереси в сирійській громадянській війни, в чомусь навіть перебуваючи по різні боки барикад. Відповідно, для того, щоб справді зблизитись, Ірану, Росії та Туреччині потрібно знайти точку порозуміння в цьому питанні.

Що відбувається в Ірані, Туреччині та Росії