Війна Ізраїлю проти ХАМАС запустила чимало невідворотних процесів, які прогнозовано й вкотре перетворюють Близький Схід (у ширшому значенні) на гарячу порохову бочку. Бойові дії та ескалація так чи інакше вже закипіли в Ємені, Іраку та Сирії. Тепер до цього котла додалися й перестрілки між ядерним Пакистаном та Іраном.

Як це часто буває на Близькому Сході, обидві країни розділяють, м'яко кажучи, "нестабільний" кордон. Тут мовиться про близько 900 кілометрів – пакистанської провінції Белуджистан з одного боку та іранської Сістан з іншого.

Іран та Пакистан насправді вже давно ведуть боротьбу з бойовиками в одному з найнебезпечніших куточків планети, куди рідко заглядають навіть найбожевільніші туристи, – белуджському регіоні вздовж кордону. Хоча Тегеран та Ісламабад мають спільного ворога-сепаратиста, доволі незвично, що обидві країни атакують бойовиків на території одна одної.

Країни вже обмінялися взаємними ракетними ударами після неочікуваної ескалації. І саме тоді, коли цього ніхто не очікував, а напруга на Близькому Сході зросла до максимальних ризиків. Іран анонсував проведення масштабних військових навчань з авіацією, а прем'єр-міністр Пакистану терміново повертається з Давосу.

Що цікаво, останні удари були завдані в той час, коли союзники Ірану та його маріонетки – так звана "вісь опору" (до якої входять хусити в Ємені, Хезболла в Лівані та багато груп у Сирії та Іраку) розпочали атаки на ізраїльські війська та союзників. 24 Канал пояснює, що відбувається між Пакистаном та Іраном і до чого може призвести потенційний конфлікт регіональних лідерів на Близькому та Середньому Сході.

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Що відбувається між Іраном та Пакистаном, де та чому?

Все раптово почалося у вівторок, коли Іран завдав ударів по пакистанській провінції Белуджистан, в результаті чого, за даними пакистанської влади, загинули двоє дітей і ще кілька отримали поранення.

У Тегерані звісно ж стверджували, що "атакували лише "іранських терористів" на території Пакистану" і що жоден громадянин Пакистану не був мішенню.

Державне інформаційне агентство Tasnim повідомило, що метою удару були опорні пункти сунітського бойового угруповання Джейш аль-Адль, відомого в Ірані як Джейш аль-Дульм, або ж Армія справедливості.

Ця атака викликала неабиякий гнів у Пакистані, де назвали цей удар "кричущим порушенням міжнародного права і духу двосторонніх відносин між Пакистаном і Іраном".



Кордон між Іраном та Пакистаном на мапі / Інфографіка BBC

Зверніть увагу! Населення Пакистану переважно є сунітським – гілкою ісламу, що домінує. Тоді як Іран і його "вісь опору" є переважно шиїтами.

Іранські удари спричинили дипломатичний скандал. Пакистан відкликав свого посла з Ірану і призупинив усі візити високого рівня з боку свого сусіда.

Сьогодні, 18 січня, Пакистан завдав удару у відповідь, який він назвав "серією висококоординованих і цілеспрямованих високоточних військових ударів" по кількох ймовірних укриттях сепаратистів у Сістані та Белуджистані.

Оголошуючи про удари в четвер, МЗС Пакистану заявило, що кілька бойовиків було вбито. Ісламабад наголосив, що роками скаржився на те, що бойовики-сепаратисти мають в Ірані "безпечні притулки та сховища", і був змушений взяти ситуацію у свої руки.

Іранська влада натомість заявила, що в результаті серії вибухів загинуло щонайменше семеро людей – троє жінок і четверо дітей.

Іран вранці попередив, що проведе масштабні військові навчання ППО, які відбудуться на півдні країни, включно з прикордонним до Пакистану Белуджистаном. У навчаннях, зокрема, візьмуть участь десятки літаків та БпЛА, а також ЗРК.

Хто такі белуджі, що вимагають та чому є ворогами для Пакистану та Ірану?

Народ белуджів компактно проживає на кордоні Пакистану, Афганістану та Ірану. Вони здавна демонстрували запеклу самостійність і обурювалися тим, що ними керують як Ісламабад, так і Тегеран. Тож не дивно, що повстання в прикордонному регіоні вирували протягом десятиліть.

Територія, на якій вони живуть, також багата на природні ресурси, але белуджські сепаратисти скаржаться, що їхній народ, один із найбідніших у регіоні, бачить, як мало багатства отримують їхні громади.

Довідково! Белуджистан – найбільша за площею провінція Пакистану, останніми роками зазнає смертельних атак, спричинених десятиліттями повстанського руху сепаратистів, які вимагають незалежності. Місцеві лідери обурені, за їхніми словами, державною монополією та експлуатацією мінеральних ресурсів регіону.

Що таке Армія справедливості Це сепаратистське бойове угруповання діє по обидва боки ірансько-пакистанського кордону і раніше брало на себе відповідальність за напади на іранські об'єкти. Його кінцевою метою є незалежність іранської провінції Сістан і Белуджистан.

Іран також за свою довгу історію постійно стикається з повстаннями курдської та белуджської меншин.

Джейш аль-Адль – лише одне з багатьох сепаратистських угруповань, що діють в Ірані. За даними Національного контртерористичного центру при уряді США, вона спочатку була частиною більшої сунітської бойової групи під назвою Джундалла, що розпалася після страти її лідера в Ірані у 2010 році.



Натомість виникла Джейш аль-Адль, яку Державний департамент США визнав терористичною організацією.

За даними Національного контртерористичного центру, угруповання часто нападає на іранських силовиків, урядовців і шиїтських цивільних осіб.



Белуджистан на карті / Мапа BBC

Іран хоче самоствердитися в ролі регіонального лідера – чому саме зараз?

Боротьба Пакистану та Ірану проти сепаратистів-белуджів, які діють по обидва боки кордонів один одного, триває давно. Бойові зіткнення вздовж неспокійного кордону відбуваються регулярно протягом десятиліть.

Однак, що є вкрай незвичним, так це готовність кожної зі сторін вражати цілі по той бік кордону, не інформуючи одна одну попередньо. І все це відбувається на тлі ізраїльських бомбардувань Гази, які викликали ефект бомби в усьому регіоні.

Ймовірно, більш масштабний регіональний конфлікт, підштовхнув Іран до активніших дій за межами своїх кордонів – особливо тоді, коли Сполучені Штати намагаються маневрувати між деескалацією бойових дій і використанням власної військової потужності для стримування подальших кроків Ірану.

За день до ударів по Пакистану Іран запустив балістичні ракети по Іраку та Сирії, стверджуючи, що вони націлені на шпигунську базу ізраїльських сил та "антиіранських груп".

Водночас не стихають перестрілки між Ізраїлем і потужним проіранським угрупованням Хезболла на ліванському кордоні. В США воюють з підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами в Ємені, які атакують кораблі в Червоному морі "в ім'я помсти за напад Ізраїлю на Газу".

"Домінуюча позиція Ірану на Близькому Сході, на відміну від охоплених конфліктами країн, таких як Ємен і Сирія, означає, що Тегеран може отримати вигоду від регіональної нестабільності та "заповнення вакууму влади", – вважає Карім Саджадпур, старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

Водночас генерал армії США у відставці Веслі Кларк, колишній верховний головнокомандувач НАТО, також вважає, що бойові дії відображають прагнення Ірану "закріпити свою роль лідера в регіоні".

Він прагне до регіональної гегемонії. І коли Сполучені Штати та Ізраїль активно діють заодно на Близькому Сході, Іран відчуває потребу завдати удару у відповідь і самоствердитися,

– сказав він в інтерв'ю CNN.

Як реагує світ, і чи може ескалація призвести до війни та використання ядерної зброї?

Сусідні країни вже висловили свою позицію:

Індія заявила, що має "нульову толерантність до тероризму", і що ескалація є "справою Ірану і Пакистану".

Китай, як завжди, закликав обидві країни проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації напруженості.

Тим часом речник Державного департаменту США Метт Міллер заявив, що Вашингтон працює над тим, щоб не допустити переростання напруги на Близькому Сході в повномасштабний конфлікт.

Ми бачили, як Іран порушив суверенні кордони трьох своїх сусідів лише за останні кілька днів,

– сказав він, маючи на увазі Пакистан, Ірак і Сирію.

Відповідаючи на запитання про потенціал Пакистану (до речі, давнього союзника США в регіоні) щодо заходів у відповідь проти Ірану, Міллер сказав: "Ми сподіваємося, що це питання може бути вирішене мирним шляхом".

Подальший удар Пакистану по іранській землі свідчить про те, що Ісламабад вирішив відповісти не лише дипломатичними заходами. Водночас чимало експертів насправді сумніваються, чи захочуть Іран та Пакистан зараз вдатися до повномасштабних бойових дій через сепаратистські угруповання, яких вони обидвоє вважають ворогом.

Важливо пам'ятати! Пакистан є ядерною державою і приєднався до клубу 1998 року, за кілька тижнів після того, як випробування своєї атомної зброї провела Індія – головний регіональний суперник Ісламабаду. Обидві країни відмовилися приєднатися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Наразі пакистанський ядерний арсенал є шостим у світі після США, Росії, Франції, Китаю і Великої Британії.

Звісно, про використання ядерної зброї навіть не йдеться, але очевидно, що Іран чудово усвідомлює, що продовжувати кидатися в Пакистан ракетами – не надто добра ідея.

Обидві сторони виступили із заявами після своїх ударів, в яких натякнули на бажання не допустити ескалації. Ба більше, міністерство закордонних справ Пакистану назвало Іран "братньою країною" і наголосило на необхідності "пошуку спільних рішень".

За словами високопоставленого посадовця, якого цитує NYT, наразі обидві сторони мають достатні стимули для зниження напруги. Особливо після того, як Пакистан відповів, що обидві країни нічого не виграють від військового загострення чи ескалації.