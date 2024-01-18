Война Израиля против ХАМАС запустила немало неотвратимых процессов, которые прогнозируемо и в очередной раз превращают Ближний Восток (в более широком смысле) в горячую пороховую бочку. Боевые действия и эскалация так или иначе уже закипели в Йемене, Ираке и Сирии. Теперь к этому котлу добавились и перестрелки между ядерным Пакистаном и Ираном.

Как это часто бывает на Ближнем Востоке, обе страны разделяют мягко говоря, "нестабильная" граница. Здесь говорится об около 900 километров – пакистанской провинции Белуджистан с одной стороны и иранской Систан с другой.

Иран и Пакистан на самом деле уже давно ведут борьбу с боевиками в одном из самых опасных уголков планеты, куда редко заглядывают даже самые безумные туристы, – белуджском регионе вдоль границы. Хотя Тегеран и Исламабад имеют общего врага-сепаратиста, довольно необычно, что обе страны атакуют боевиков на территории друг друга.

Страны уже обменялись взаимными ракетными ударами после неожиданной эскалации. И именно тогда, когда этого никто не ожидал, а напряжение на Ближнем Востоке выросло до максимальных рисков. Иран анонсировал проведение масштабных военных учений с авиацией, а премьер-министр Пакистана срочно возвращается из Давоса.

Что интересно, последние удары были нанесены в то время, когда союзники Ирана и его марионетки – так называемая "ось сопротивления" (в которую входят хуситы в Йемене, Хезболла в Ливане и многие группы в Сирии и Ираке) начали атаки на израильские войска и союзников. 24 Канал объясняет, что происходит между Пакистаном и Ираном и к чему может привести потенциальный конфликт региональных лидеров на Ближнем и Среднем Востоке.

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Что происходит между Ираном и Пакистаном, где и почему?

Все внезапно началось во вторник, когда Иран нанес удары по пакистанской провинции Белуджистан, в результате чего, по данным пакистанских властей, погибли двое детей и еще несколько получили ранения.

В Тегеране конечно же утверждали, что "атаковали только "иранских террористов" на территории Пакистана" и что ни один гражданин Пакистана не был мишенью.

Государственное информационное агентство Tasnim сообщило, что целью удара были опорные пункты суннитской боевой группировки Джейш аль-Адль, известной в Иране как Джейш аль-Дульм, или же Армия справедливости.

Эта атака вызвала большой гнев в Пакистане, где назвали этот удар "вопиющим нарушением международного права и духа двусторонних отношений между Пакистаном и Ираном".



Граница между Ираном и Пакистаном на карте / Инфографика BBC

Обратите внимание! Население Пакистана преимущественно является суннитским – доминирующей ветвью ислама. Тогда как Иран и его "ось сопротивления" являются преимущественно шиитами.

Иранские удары вызвали дипломатический скандал. Пакистан отозвал своего посла из Ирана и приостановил все визиты высокого уровня со стороны своего соседа.

Сегодня, 18 января, Пакистан нанес ответный удар, который он назвал "серией высококоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов" по нескольким вероятным укрытиям сепаратистов в Систане и Белуджистане.

Объявляя об ударах в четверг, МИД Пакистана заявил, что несколько боевиков были убиты. Исламабад подчеркнул, что годами жаловался на то, что боевики-сепаратисты имеют в Иране "безопасные убежища и укрытия", и был вынужден взять ситуацию в свои руки.

Иранские власти в свою очередь заявили, что в результате серии взрывов погибли по меньшей мере семь человек – три женщины и четверо детей.

Иран утром предупредил, что проведет масштабные военные учения ПВО, которые состоятся на юге страны, включая приграничный с Пакистаном Белуджистан. В учениях, в частности, примут участие десятки самолетов и БПЛА, а также ЗРК.

Кто такие белуджи, что требуют и почему являются врагами для Пакистана и Ирана?

Народ белуджей компактно проживает на границе Пакистана, Афганистана и Ирана. Они издавна демонстрировали ожесточенную самостоятельность и возмущались тем, что ими управляют как Исламабад, так и Тегеран. Неудивительно, что восстания в приграничном регионе бушевали в течение десятилетий.

Территория, на которой они живут, также богата природными ресурсами, но белуджские сепаратисты жалуются, что их народ, один из беднейших в регионе, видит, как мало богатства получают их общины.

Справочно! Белуджистан – крупнейшая по площади провинция Пакистана, в последние годы подвергается смертельным атакам, вызванным десятилетиями повстанческого движения сепаратистов, требующих независимости. Местные лидеры возмущены, по их словам, государственной монополией и эксплуатацией минеральных ресурсов региона.

Что такое Армия справедливости Эта сепаратистская боевая группировка действует по обе стороны ирано-пакистанской границы и ранее брала на себя ответственность за нападения на иранские объекты. Ее конечной целью является независимость иранской провинции Систан и Белуджистан.

Иран также за свою долгую историю постоянно сталкивается с восстаниями курдского и белуджского меньшинств.

Джейш аль-Адль – лишь одна из многих сепаратистских группировок, действующих в Иране. По данным Национального контртеррористического центра при правительстве США, она изначально была частью более крупной суннитской боевой группы под названием Джундалла, которая распалась после казни ее лидера в Иране в 2010 году.



Вместо нее возникла Джейш аль-Адль, которую Государственный департамент США признал террористической организацией.

По данным Национального контртеррористического центра, группировка часто нападает на иранских силовиков, правительственных чиновников и шиитских гражданских лиц.



Белуджистан на карте / Карты BBC

Иран хочет самоутвердиться в роли регионального лидера – почему именно сейчас?

Борьба Пакистана и Ирана против сепаратистов-белуджей, которые действуют по обе стороны границ друг друга, продолжается давно. Боевые столкновения вдоль неспокойной границы происходят регулярно в течение десятилетий.

Однако, что крайне необычно, так это готовность каждой из сторон поражать цели по ту сторону границы, не информируя друг друга предварительно. И все это происходит на фоне израильских бомбардировок Газы, которые вызвали эффект бомбы во всем регионе.

Вероятно, более масштабный региональный конфликт, подтолкнул Иран к более активным действиям за пределами своих границ – особенно тогда, когда Соединенные Штаты пытаются маневрировать между деэскалацией боевых действий и использованием собственной военной мощи для сдерживания дальнейших шагов Ирана.

За день до ударов по Пакистану Иран запустил баллистические ракеты по Ираку и Сирии, утверждая, что они нацелены на шпионскую базу израильских сил и "антииранских групп".

В то же время не стихают перестрелки между Израилем и мощной проиранской группировкой Хезболла на ливанской границе. В США воюют с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в Йемене, которые атакуют корабли в Красном море "во имя мести за нападение Израиля на Газу".

"Доминирующая позиция Ирана на Ближнем Востоке, в отличие от охваченных конфликтами стран, таких как Йемен и Сирия, означает, что Тегеран может получить выгоду от региональной нестабильности и "заполнения вакуума власти" – считает Карим Саджадпур, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

В то же время генерал армии США в отставке Уэсли Кларк, бывший верховный главнокомандующий НАТО, также считает, что боевые действия отражают стремление Ирана "закрепить свою роль лидера в регионе".

Он стремится к региональной гегемонии. И когда Соединенные Штаты и Израиль активно действуют заодно на Ближнем Востоке, Иран чувствует потребность нанести ответный удар и самоутвердиться,

– сказал он в интервью CNN.

Как реагирует мир, и может ли эскалация привести к войне и использованию ядерного оружия?

Соседние страны уже выразили свою позицию:

Индия заявила, что имеет "нулевую толерантность к терроризму", и что эскалация является "делом Ирана и Пакистана".

Китай, как всегда, призвал обе страны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности.

Тем временем спикер Государственного департамента США Мэтт Миллер заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы не допустить перерастания напряжения на Ближнем Востоке в полномасштабный конфликт.

Мы видели, как Иран нарушил суверенные границы трех своих соседей только за последние несколько дней,

– сказал он, имея в виду Пакистан, Ирак и Сирию.

Отвечая на вопрос о потенциале Пакистана (кстати, давнего союзника США в регионе) в отношении ответных мер против Ирана, Миллер сказал: "Мы надеемся, что этот вопрос может быть решен мирным путем".

Дальнейший удар Пакистана по иранской земле свидетельствует о том, что Исламабад решил ответить не только дипломатическими мерами. В то же время многие эксперты на самом деле сомневаются, захотят ли Иран и Пакистан сейчас прибегнуть к полномасштабным боевым действиям из-за сепаратистских группировок, которых они оба считают врагом.

Важно помнить! Пакистан является ядерной державой и присоединился к клубу в 1998 году, через несколько недель после того, как испытания своего атомного оружия провела Индия – главный региональный соперник Исламабада. Обе страны отказались присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия.



В настоящее время пакистанский ядерный арсенал является шестым в мире после США, России, Франции, Китая и Великобритании.

Конечно, об использовании ядерного оружия речь даже не идет, но очевидно, что Иран прекрасно осознает, что продолжать бросаться в Пакистан ракетами – не слишком хорошая идея.

Обе стороны выступили с заявлениями после своих ударов, в которых намекнули на желание не допустить эскалации. Более того, министерство иностранных дел Пакистана назвало Иран "братской страной" и подчеркнуло необходимость "поиска совместных решений".

По словам высокопоставленного чиновника, которого цитирует NYT, сейчас обе стороны имеют достаточные стимулы для снижения напряжения. Особенно после того, как Пакистан ответил, что обе страны ничего не выиграют от военного обострения или эскалации.