Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що мовиться про можливе подальше її розширення. Він вважає, що питання щодо України навряд чи буде найголовнішим. До слова, Путін ще у грудні заявляв, що в Ердогана не вийшло зустрітися через графік.

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Варто враховувати те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Туреччина має роль "бізнесової гавані" для країни-агресорки. Тож багато уваги можуть приділити туристичній та енергетичній сфері. Росія, до слова, вкладає кошти у різні інфраструктурні об'єкти на території цієї країни. Мовиться, зокрема, про будівництво атомної електростанції.

Українське питання фігуруватиме, але, вочевидь, найближчим часом, навряд чи можна буде знайти необхідну матрицю. Особливо для Владіміра Путіна, який заявляє, що і надалі продовжуватиме агресію проти України, поки не буде "досягнуто тих чи інших "цілей",

– сказав Желіховський.

На думку кандидата політичних наук, ймовірно, Реджеп Ердоган у майбутньому матиме роль своєрідного посередника. Однак, посередником може бути й інша держава, адже Туреччина є "специфічним гравцем".

"Радше все-таки Росія воліє через цю країну проштовхувати свої інтереси. Зокрема, це може бути й контекст обходу міжнародних санкцій. Я б не наголошував саме на українському питанні, враховуючи те, що навряд чи воно буде аж надто широко обговорюватись. Принаймні у публічній площині", – вважає експерт-міжнародник.

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