У вересні 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїздив до Росії. Тоді він зустрівся із Володимиром Путіним у Сочі, щоб обговорити зерновий коридор.

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Можливий приїзд Путіна до Туреччини

Російський диктатор заявив, що був готовий приїхати до Туреччини для зустрічі з турецьким президентом Ердоганом.

Думаю, що нам вдасться з ним зустрітися. Я дійсно планую. Я і планував нещодавно, але у президента Ердогана не вийшло через його графік,

– сказав Путін.

Він також не заперечує ймовірність свого візиту на початку 2024 року.

Чи загрожує це Путіну

Туреччина не ратифікувала Римський статут і не визнає рішення Міжнародного кримінального суду, тобто на неї не поширюється необхідність виконання.

Таким чином, турецькі правоохоронці не зобовʼязані заарештовувати Путіна після того, як МКС видав ордер на його арешт 17 березня 2023 року.

Ордер МКС на арешт: що відомо