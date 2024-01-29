Задоволені всі, крім Путіна та Ердогана

Турецький президент вирішив купити у Росії С400. Засоби ППО, які ми бачимо, як проявляють себе зараз. Але ж тоді Ердоган цього не знав і думав, що купує щось із серії "аналогов нєт".

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США заявили, що так не працює і заблокували продаж Ердогану новітніх літаків F35. Вони сказали: або союзники, або купуй літаки в Росії. Ердоган на це образився і заблокував вступ Швеції в НАТО. Просячи принаймні продати йому старі F16, бо він же в НАТО, він союзник з базами на своїй території.

Довго-довго торгувалися, але в результаті Туреччина схвалила членство Швеції в НАТО, а США продали їй літаки. F16, звісно, а не модернові F35. А щоб провчити Ердогана взяли й продали сучасні F35 Греції – потенційному противнику Туреччини. Це щоб Ердоган знав своє місце. Відразу на наступний день, як Туреччина схвалила членство Швеції в НАТО.

Домовленості із Грецією дозволили США попросити в Афін допомогти Україні. Тепер греки готуються передати залишки ще радянського озброєння Україні. Отож США хоча б частково компенсували відсутність голосування в Конгресі за допомогу Україні.

Всі задоволені. Окрім російського лідера Владіміра Путіна. Ну і Ердоган навряд чи щасливий. Та й взагалі вся ця епопея для нього не дуже успішна. От дивиться Ердоган на те, як працює російська ППО і рве на собі залишки волосся. З думкою: "Нащо я в оце все вліз".