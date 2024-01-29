Про те, що Путін може прибути в Туреччину, стало відомо ще 22 січня. Однак, у Росії вже офіційно оголосили про намір візиту очільника Кремля.
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Путін збирається до Туреччини
Російський президент збирається відвідати Туреччину у лютому. У росЗМІ зазначили, що про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.
Журналісти запитали в поплічника очільнка Кремля, чи планує Путін візит до Туреччини в лютому, на що той дав ствердну відповідь.
Так, готується візит,
– сказав Ушаков.
За його словами, "українська тематика, напевно, буде одним з основних предметів переговорів".
Однак, він не деталізував про що ще говоритимуть лідери двох держав. Також він не повідомив конкретну дату та місце зустрічі.
Путін готує візит до КНДР: що відомо
- 21 січня стало відомо, що Путін збирається до Північної Кореї. Це буде перша поїздка очільника Кремля до Північної Кореї з 2000 року.
- Він подякував за те, що глава КНДР Кім Чен Ин запросив його здійснити візит до Пхеньяну. Російський президент може здійснити візит найближчим часом на тлі поглиблення зв'язків між двома країнами.
- Наразі точна дата зустрічі лідерів двох країн ще невідома.