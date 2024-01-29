О том, что Путин собирается может прибыть в Турцию, стало известно еще 22 января. Однако в России уже официально объявили о намерении визита главы Кремля.

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Путин собирается в Турцию

Президент России Владимир Путин собирается посетить Турцию в феврале. В росСМИ отметили, что об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Журналисты спросили у приспешника глава Кремля планирует ли Путин визит в Турцию в феврале на что тот дал утвердительный ответ.

Да, готовится визит,

– сказал Ушаков.

По его словам, "украинская тематика наверняка будет одним из основных предметов переговоров".

Однако, он не детализировал о чем еще будут говорить лидеры двух государств. Также он не сообщил конкретную дату и место встречи.

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