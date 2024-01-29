О том, что Путин собирается может прибыть в Турцию, стало известно еще 22 января. Однако в России уже официально объявили о намерении визита главы Кремля.
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Путин собирается в Турцию
Президент России Владимир Путин собирается посетить Турцию в феврале. В росСМИ отметили, что об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
Журналисты спросили у приспешника глава Кремля планирует ли Путин визит в Турцию в феврале на что тот дал утвердительный ответ.
Да, готовится визит,
– сказал Ушаков.
По его словам, "украинская тематика наверняка будет одним из основных предметов переговоров".
Однако, он не детализировал о чем еще будут говорить лидеры двух государств. Также он не сообщил конкретную дату и место встречи.
Путин готовит визит в КНДР: что известно
- 21 января стало известно, что Путин собирается в Северную Корею. Это будет первая поездка главы Кремля в Северную Корею с 2000 года.
- Он поблагодарил за то, что глава КНДР Ким Чен Ын пригласил его совершить визит в Пхеньян. Российский президент может совершить визит в ближайшее время на фоне углубления связей между двумя странами.
- В настоящее время точная дата встречи лидеров двух стран еще неизвестна.