Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що в очільника Кремля немає іншого вибору. Мовляв, "треба ризикувати життям". До слова, про можливу поїздку до Туреччини Путін заявив ще у грудні 2023-го року.

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"Я кудись літаю, я не бункерний дід, який боїться носа висунути". Треба ризикувати страшно своїм життям. Він же насправді панічно цього боїться", – сказав політолог.

Напередодні виборів президента Росії йому треба показати, що він ще щось може. Тому, найімовірніше, Путін полетить до Туреччини, зробить спільні фото з Ердоганом та швидко поїде назад.

Рейтерович не впевнений у тому, що на зустрічі президентів Росії та Туреччини обговорюватимуться серйозні питання.

"В Ердогана дуже проста політика. "Ви мене про щось попросіть, я це спробую зробити, але спочатку ви мені за це заплатіть, – якщо це про Росію мовиться, – я спробую, але я не гарантую – вийде чи не вийде", – зауважив Рейтерович.

"Красиві" заяви

Реджеп Ердоган підтримує зв'язок зі США і пускає у НАТО Швецію. І при цьому він буде розповідати Путіну, що вони "друзі навіки". Однак тим часом турецькі банки відмовляються співпрацювати з російськими, адже ніхто не хоче потрапити під тиск Сполучених Штатів Америки.

Буде багато "красивих" заяв. Будуть заяви про те, що "ми посилимо співпрацю у сфері газу, нафти, будівництва різних об'єктів з боку Росії". Але жодного кардинального прориву щодо виходу Росії з ізоляції тут не буде,

– переконаний політолог.

Що стосується посередництва в російсько-українській війні, то президент Туреччини може заявити, що він завжди готовий надати майданчик, зустрітися та поговорити. Однак, коли від нього поїде Путін, він може сказати, що країна завжди підтримувала територіальну цілісність України включно з Кримом. І, в принципі, готова вести переговори "про мир".

"Нічого екстраординарного зовнішньополітичного для Путіна не відбудеться. Але для внутрішнього користувача гарну картинку намалюють. І цього йому, в принципі, буде достатньо", – сказав Ігор Рейтерович.

Путін їде до Туреччини