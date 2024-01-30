Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что у главы Кремля нет другого выбора. Мол, "надо рисковать жизнью". К слову о возможной поездке в Турцию Путин заявил еще в декабре 2023-го года.

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"Я куда-то летаю, я не бункерный дед, который боится носа выдвинуть". Надо рисковать страшно своей жизнью. Он же на самом деле панически этого опасается", – сказал политолог.

В преддверии выборов президента России ему нужно показать, что он еще что-то может. Поэтому, вероятнее всего, Путин полетит в Турцию, сделает общие фото с Эрдоганом и быстро поедет обратно.

Рейтерович не уверен в том, что на встрече президентов России и Турции будут обсуждаться серьезные вопросы.

"У Эрдогана очень простая политика. "Вы меня о чем-то попросите, я это попытаюсь сделать, но сначала вы мне за это заплатите, – если это о России говорится, – я попробую, но я не гарантирую – выйдет или нет", – отметил Рейтерович.

"Красивые" заявления

Реджеп Эрдоган поддерживает связь с США и пускает Швецию в НАТО. И при этом он будет рассказывать Путину, что они "друзья навеки". Однако тем временем турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими, ведь никто не хочет попасть под давление Соединенных Штатов Америки.

Будет много "красивых" заявлений. Будут заявления о том, что "мы усилим сотрудничество в сфере газа, нефти, строительства различных объектов со стороны России". Но никакого кардинального прорыва насчёт выхода России из изоляции здесь не будет,

– убежден политолог.

Что касается посредничества в российско-украинской войне, то президент Турции может заявить, что он всегда готов предоставить площадку, встретиться и поговорить. Однако, когда от него уедет Путин, он может сказать, что страна всегда поддерживала территориальную целостность Украины, включая Крым. И, в принципе, готова вести переговоры "о мире".

"Ничего экстраординарного внешнеполитического для Путина не произойдет. Но для внутреннего пользователя хорошую картинку нарисуют. И этого ему, в принципе, будет достаточно", – сказал Игорь Рейтерович.

Путин едет в Турцию