Владимир Путин планирует встретиться с Реджепом Эрдоганом в Турции. Эта страна имеет членство в НАТО.

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Когда именно Путин хочет приехать

Турецкий чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что встреча Эрдогана с Путиным запланирована на 12 февраля 2024 года.

Президенту страны-агрессоркт не грозит арест на территории Турции, потому что Анкара не ратифицировала Римский статут.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина за военное преступление – депортацию украинских детей в страну-агрессорку. Поэтому после полномасштабного вторжения России в Украину возможности диктатора касательно зарубежных поездок стали очень ограниченными.

Что говорят эксперты о визите Путина