В Армении могут арестовать Владимира Путина, ведь еще 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест российского президента. А вступление в силу Римского статута буквально обязывает Ереван пойти на этот шаг при условии, что диктатор таки решится приехать.

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Ратификация устава встретила немалую критику

Как отмечают в местных СМИ, ратификация Римского статута Арменией возмутила российскую сторону. Более того, МИД России еще и ноту протеста направило после того, как правительство Армении отправило в Национальное собрание Римский статут на ратификацию.

Обратим внимание, что для Армении важно было присоединиться к Римскому статуту. Официальные лица в стране отмечали, что соответствующее решение, по их мнению, даст возможность привлечь к ответственности Азербайджан "за совершение военных преступлений".

Заметим, что ратификация Римского статута парламентом Армении состоялась 3 октября 2023 года. А уже 13 октября закон о ратификации подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

Международный уголовный суд в ноябре прошлого года заявил, что вступит в силу Римский статут в Армении 1 февраля 2024 года. Собственно, так и произошло.

Это интересно! Римский статут Армения подписала еще в далеком 1999 году. Впрочем, тогда она его не ратифицировала.

Круг вокруг Путина сужается