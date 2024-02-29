Також він висловився щодо французького лідера Еммануеля Макрона та німецького канцлера Олафа Шольца. Про це Райнгард Бютікофер заявив під час дебатів в Європарламенті, передає кореспондентка 24 каналу.

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Вчепилися один одному в горлянку

Бютікофер відповів на заклики президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зміцнити європейську оборонну промисловість та наростити її потужності. Депутат заявив, що в Європі не вистачає лідерів, які б перетворили плани у дії.

Він також розкритикував Макрона за нереалістичні заяви щодо введення військ НАТО в Україну та Олафа Шольца, який не хоче передавати далекобійні ракети Taurus.

Відчуваючи, що корисне лідерство президента Байдена слабшає, вони вчепилися один одному в горлянку, принижуючи, підриваючи й ображаючи один одного. Поки один з них є героєм грандіозних заяв без реального змісту, інший, чия партія все ще частково є партією умиротворення, приховує свою боязкість за грою з альтернативними фактами,

– заявив європейський депутат.

Водночас Бютікофер розкритикував бездіяльність Італії та Іспанії. Втім, зазначив, що певне лідерство походить від північних та східних країн ЄС.

Євродепутат також підтримав пропозицію Естонії витрачати 0,25% від ВВП на оборону та закликав сформувати фалангу парламентів, аби відповісти геополітичним викликам.

Про які дії Макрона та Шольца сказав євродепутат: основне