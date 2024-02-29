Також він висловився щодо французького лідера Еммануеля Макрона та німецького канцлера Олафа Шольца. Про це Райнгард Бютікофер заявив під час дебатів в Європарламенті, передає кореспондентка 24 каналу.
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Вчепилися один одному в горлянку
Бютікофер відповів на заклики президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зміцнити європейську оборонну промисловість та наростити її потужності. Депутат заявив, що в Європі не вистачає лідерів, які б перетворили плани у дії.
Він також розкритикував Макрона за нереалістичні заяви щодо введення військ НАТО в Україну та Олафа Шольца, який не хоче передавати далекобійні ракети Taurus.
Відчуваючи, що корисне лідерство президента Байдена слабшає, вони вчепилися один одному в горлянку, принижуючи, підриваючи й ображаючи один одного. Поки один з них є героєм грандіозних заяв без реального змісту, інший, чия партія все ще частково є партією умиротворення, приховує свою боязкість за грою з альтернативними фактами,
– заявив європейський депутат.
Водночас Бютікофер розкритикував бездіяльність Італії та Іспанії. Втім, зазначив, що певне лідерство походить від північних та східних країн ЄС.
Євродепутат також підтримав пропозицію Естонії витрачати 0,25% від ВВП на оборону та закликав сформувати фалангу парламентів, аби відповісти геополітичним викликам.
Про які дії Макрона та Шольца сказав євродепутат: основне
- Президент Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Пізніше він підтвердив, що його позиція щодо можливості введення західних військ в Україну є зваженою та продуманою. Про це він заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені, що на півночі країни.
- Водночас канцлер Німеччини знову виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Дальність дії цих крилатих ракет становить до 500 кілометрів і Олаф Шольц вважає, що це може втягнути Німеччину у війну з Росією.