Раніше, канцлер Німеччини виступив проти передачі Україні ракет Taurus. За його словами, такий крок може зробити Німеччину стороною конфлікту.

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Заклик Британії до Німеччини про передачу ракет Taurus для України

У виданні зазначили, що уряд Британії в приватному порядку закликає Німеччину надати ракети дальнього радіусу дії Taurus Києву.

Високопоставлені британські міністри і посадовці неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україні вкрай необхідні її ракети Taurus, стверджують люди, знайомі з цим питанням,

– мовиться в публікації.

Один із посадовців, який говорив на умовах анонімності, підкреслив, що "Німеччина повинна припинити шукати виправдання".

Крім цього, у виданні зазначили, що Британія пропонувала рішення для подолання опору Берліна щодо відправки ракет, включаючи угоду про обмін, за якою Лондон постачатиме Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії ракети дальнього радіуса дії на заміну.

"Поведінка Шольца показала, що з погляду безпеки Європи він не та людина, не на тій посаді та не в той час", – жорстко сказав колишній міністр оборони Бен Уоллес в інтерв'ю газеті Evening Standard в четвер.

Цього тижня канцлер Німеччини вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

В агентстві зазначили, що між Лондоном і Берліном виникла ширша суперечка через згадку Шольцом британських і французьких військ, які допомагають українцям в експлуатації далекобійних систем озброєнь проти російських об'єктів.

Коментарі Шольца неправильні, безвідповідальні і є ляпасом союзникам… Шольц повинен дати Taurus і припинити стримувати безпеку Європи,

– заявила голова комітету у закордонних справах Палати громад Алісія Кернс.

Шольц відмовився надавати ракети Taurus Україні: коротко