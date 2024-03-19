Перед 20 засіданням Контактної групи з питань оборони України Пісторіус зробив анонс нового пакета військової допомоги Україні від німецького уряду. Цей крок є частиною зусиль Німеччини зміцнити обороноздатність України у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

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Про що розповів Пісторіус

Пісторіус розповів, що очікує від 20 зустрічі "Рамштайн" чіткої підтримки для України, з огляду на те, як все розвивається.

Хочемо розширити співпрацю, зокрема у виробництві боєприпасів, хочемо продовжувати працювати над цими речами і дати зрозуміти, що Україна може і надалі розраховувати на нашу підтримку,

– зазначив міністр оборони Німеччини.

Він також підкреслив той факт, що спостерігається прогрес у напрямку закупівлі боєприпасів для України. Пісторіус додав, що це здебільшого заслуга чеського президента.

"Але ми також зможемо оголосити ще один пакет (військової допомоги – 24 Канал) сьогодні", – резюмував він.

На запитання про стан справ щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus, міністр оборони Німеччини не надав конкретної інформації, зазначивши, що “новин нема”.

Тим часом міністр оборони Естонії заявив, що його країна розглядає "різні варіанти" для збільшення військової підтримки України, включаючи відправку додаткових боєприпасів. Він також планує візит до Києва, щоб обговорити подальшу координацію допомоги.

Важливо! Сьогодні на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

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