Перед 20 заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины Писториус сделал анонс нового пакета военной помощи Украине от немецкого правительства. Этот шаг является частью усилий Германии укрепить обороноспособность Украины в ответ на полномасштабное вторжение России.

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О чем рассказал Писториус

Писториус рассказал, что ожидает от 20 встречи "Рамштайн" четкой поддержки для Украины, учитывая то, как все развивается.

Хотим расширить сотрудничество, в частности в производстве боеприпасов, хотим продолжать работать над этими вещами и дать понять, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку,

– отметил министр обороны Германии.

Он также подчеркнул тот факт, что наблюдается прогресс в направлении закупки боеприпасов для Украины. Писториус добавил, что это в основном заслуга чешского президента.

"Но мы также сможем объявить еще один пакет (военной помощи – 24 Канал) сегодня", – резюмировал он.

На вопрос о состоянии дел по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus, министр обороны Германии не предоставил конкретной информации, отметив, что "новостей нет".

Между тем министр обороны Эстонии заявил, что его страна рассматривает "различные варианты" для увеличения военной поддержки Украины, включая отправку дополнительных боеприпасов. Он также планирует визит в Киев, чтобы обсудить дальнейшую координацию помощи.

Важно! Сегодня на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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