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      Рада ЄС надасть Україні допомогу на розвиток Приазов'я, – Порошенко

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      Рада ЄС затвердила ініціативу щодо надання Україні допомоги на розвиток Приазов'я
      Рада ЄС затвердила ініціативу щодо надання Україні допомоги на розвиток Приазов'я / фото з відкритих джерел

      19 листопада Рада ЄС із закордонних справ на засіданні схвалила ініціативу щодо посилення допомоги з боку ЄС на соціально-економічний розвиток Приазов’я.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко.

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      Вітаю результати сьогоднішнього засідання Ради ЄС із закордонних справ, які підтвердили пріоритетну увагу ЄС до підтримки України у відсічі російської агресії та відновленні територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Вперше Рада ЄС обговорила питання агресивних дій Росії в Азовському морі. Вдячний за схвалення ініціативи щодо посилення допомоги з боку ЄС на соціально-економічний розвиток українського Приазов’я,
      – йдеться у повідомленні.

      Порошенко також заявив про готовність Ради ЄС запровадити додаткові санкції проти Росії через порушення державою-агресором мінських домовленостей та сувернітету України.

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні.

      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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