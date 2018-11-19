Совет ЕС окажет Украине помощь на развитие Приазовья, – Порошенко

19 ноября Совет ЕС по иностранным делам на заседании одобрил инициативу об усилении помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие Приазовья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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Поздравляю результаты сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которые подтвердили приоритетное внимание ЕС к поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Впервые Совет ЕС обсудил вопросы агрессивных действий России в Азовском море. Благодарен за одобрение инициативы по усилению помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие украинского Приазовья,

– говорится в сообщении.

Порошенко также заявил о готовности ЕС ввести дополнительные санкции против России из-за нарушения государством-агрессором минских договоренностей и сувернитета Украины.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе.