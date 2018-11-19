"Выборы" главарей ОРДЛО: ЕС хочет увеличить санкционный список РФ

В понедельник, 19 ноября, состоится Совет министров иностранных дел в Брюсселе, где обсудят увеличение санкционного списка россиян. А все из-за проведения так называемых выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в повестке дня заседания Совета министров ЕС.

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В санкционный список планируют добавить лиц, причастных к проведению выборов на оккупированных территориях Донбасса. Их на сегодня осудили 40 демократических стран, в том числе США и ЕС. Тем, кто попадет в список, будет запрещен въезд в страны ЕС и будут заморожены их активы.

Также министры планируют обсудить – российскую милитаризацию Азовского моря. В Черноморском регионе стало больше военных судов под трехцветным флагом, а оккупационная власть все время пугает перекрыть море украинским судам.